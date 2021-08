Stolbizer: “Manes es un aporte para oxigenar la política”

La precandidata a diputada nacional por Dar el Paso, dentro de Juntos, Margarita Stolbizer estuvo ayer en nuestra ciudad y fue entrevistada por TeleJunín Noticias.

La fundadora del partido GEN, que hoy acompaña la precandidatura de Facundo Manes como diputado nacional, se refirió al contexto de las PASO, la baja credibilidad en la política y la necesidad de un proyecto cultural en el país, además del político y social.

Elecciones en pandemia

Con la mención de que por primera vez habrá elecciones primarias en el marco de una pandemia, Stolbizer aseguró que “es importante entender en qué contexto estamos haciendo esta competencia (PASO), sobre todo porque nos condiciona mucho”.

En ese sentido explicó, que en principio, “porque es la primera vez que tenemos un proceso electoral en plena pandemia”, aunque aseguró que “hay una situación mucho más compleja, y es que todas las personas tienen su cabeza obviamente puesta en las preocupaciones con la cuestión sanitaria, la cuestión de las vacunas”.

“Pensemos que todavía no tenemos un despliegue, una distribución de vacunas muy importante y hay gente, como en mi caso, que estamos a la espera de segunda dosis por ejemplo”, y agregó “la cuestión de la escuela, la educación, todavía no tenemos una presencialidad completa en la provincia de Buenos Aires, entonces padres, madres tienen la preocupación puesta en qué pasa con los chicos en la escuela, todo lo que perdieron por un año sin clases y a esto sumemos el impacto económico y social de la pandemia”.

A su vez destacó el cierre de comercios y pymes: “Eso es pérdida de trabajo, y no es casual, que el Banco Mundial en un informe hace pocos días dice que un millón y medio de personas salieron de la clase media, y tenemos obviamente más cantidad de pobres. Eso es, entre otras cosas, la consecuencia de todo este cierre de comercios y de empresas, sumado a otros indicadores que hay que tener en cuenta”.

En esa línea, remarcó la falta de inversión: “Ni los que están acá invierten en la Argentina, ni los que están afuera. Eso es porque la Argentina tiene como país, una baja previsibilidad, no es un país confiable para el inversor y son cosas que nos condicionan”.

Recuperar credibilidad

En el marco de una campaña electoral “muy atípica”, la precandidata agregó la “baja credibilidad en la política”.

“Si hay un desafío que tenemos que hacer es construir credibilidad, confiabilidad, demostrar que la política es una herramienta para mejorarle la vida a las personas y no la vida de los políticos”.

“Nuestro gran capital es la figura de Facundo Manes, que lidera nuestra lista. Manes es sin ninguna duda un aporte para oxigenar la política que viene obviamente muy castigada, y con muchas responsabilidades por no resolver los problemas. Manes es una persona que tiene una vida tranquila, prestigio profesional, reconocimiento social y viene a volcar eso en la cuestión publica, en la política, y no lo hace para buscar nada sino para aportar. Creo que eso es muy meritorio. Simboliza además al ciudadano común, al que la está pasando mal”, destacó.

Asimismo aseguró que “Manes tiene esa capacidad de construir la empatía, que es ponerse en los zapatos del otro, para entender que es lo que está pasando. Y los políticos no pueden perder de vista eso”.

Stolbizer reclamó además por un proyecto cultural en el país: “Argentina tiene que tener un proyecto cultural además de político y social. Es que tiene que haber una nueva mayoría que ponga en valor el esfuerzo, la perseverancia, el trabajo, y también ese sentido de igualdad ante la ley”.

Aseguró también que Manes aporta “mucha calidad y contenido a un debate que venía siendo muy pobre. El debate en Argentina era quien tenía la culpa, la herencia que me dejó, descalificar uno a otro.

Nosotros discutimos centralmente el papel de la educación y el puente entre la educación y el trabajo. Manes habla mucho de la inversión en las ciencias, la innovación tecnológica relacionada con nuestras capacidades productivas, para un modelo de desarrollo”.

“También planteamos que hay que recuperar esa idea del ascenso social ascendente, es decir poner en valor la educación y el trabajo. Ponemos el eje de nuestra discusión en educación y empleabilidad”.

Por último aseguró que: “Todos en esta lista están comprometidos con el proyecto de futuro que inspira Facundo” y remarcó que “la elección de este año es un mojón en una construcción hacia más adelante. Argentina tiene que recuperar un proyecto de país sobre todo”.