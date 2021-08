Ante los artistas, Fernández habló de las visitas a Olivos

Alberto Fernández encabezó el acto de presentación de Activar Cultura, un programa que incluye líneas de financiamiento para la producción y el trabajo del sector de la cultura, en el Centro Cultural Kirchner y se refirió a las visitas a la quinta de Olivos durante la cuarentena por el coronavirus.

“Lo que más me preocupó fue que no se apague la llama del arte. En estos días me han cuestionado mucho. Pero la verdad es que me ocupé mucho de hablar con muchos de ustedes Pablito (Echarri) vino a verme, Alejandra Darín vino a verme, Florencia Peña vino a verme, Carlitos Rottemberg vino a verme, Luis Brandoni vino a verme”, enumeró.

“Vino a verme un montón de gente, que tenía la misma preocupación que tenía yo: cómo remontamos esto porque es muy difícil lo que estamos viviendo”, señaló el Presidente, acto seguido, sobre las visitas que generaron polémica porque fueron realizadas durante la fase más estricta de la cuarentena. “Había hasta contradicciones entre las mismas personas que querían lograr el mismo objetivo. Pero claro, ¿cómo se filmaba una serie o una película con barbijo?”, agregó y añadió: “Tuvimos que hacer lo necesario para escaparle a la muerte”.