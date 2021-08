Citan al presidente de la Corte como testigo en una causa contra Macri

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosekrantz, fue citado a prestar declaración como testigo por la jueza María Servini en una causa iniciada por el grupo Indalo, de Cristóbal López, en la que acusa al Gobierno de Mauricio Macri de presionar a jueces para destruir su patrimonio y encarcelarlo.

Rosenkrantz fue citado para el 26 de agosto y puede declarar por escrito como el resto de los jueces. En particular, el motivo por el cual la jueza citó a Rosenkrantz es por las comunicaciones telefónicas que mantuvo con el exasesor de Macri, Fabián Rodríguez Simón, conocido como “Pepín”.

Rodríguez Simón está acusado de haber presionado a empresarios allegados a López y al propio López para que apoye al Gobierno de Macri, bajo amenaza de avanzar contra sus empresas. Por esa causa la jueza Servini ordenó la indagatoria de Rodríguez Simón cuando se encontraba en Uruguay.

El exasesor pidió refugio al Gobierno uruguayo, pero las autoridades se lo denegaron. La jueza Servini dispuso su captura internacional. Hoy, Rodríguez Simón está en Montevideo a la espera en que se resuelva su juicio de extradición.

Un análisis de sus comunicaciones determinó que Rodríguez Simón habló con Rosenkrantz antes y después de que el juez asumiera en la Corte. Ambos mantienen una relación de amistad y, de hecho, fue Rodríguez Simón quien acercó su nombre a Macri para que lo propusiera como juez de la Corte. Sobre esas comunicaciones deberá responder el presidente del máximo tribunal.

La jueza Servini también citó como testigos a Evaristo Jorge Sánchez Córdova, a Juan Manuel Sánchez Córdova, María Dolores Pujol y Andres Ballota.

En esta causa la jueza ya procesó a un funcionario de la AFIP por desarrollar una aplicación para controlar la situación de las empresas de López.

La causa fue promovida por Fabián De Sousa, socio de López, que denunció que Macri y un grupo de funcionarios de su confianza habían formado una asociación ilícita para presionar a los dueños del Grupo Indalo para que se desprendieran de sus empresas. En esa investigación, los denunciantes mencionan que exfuncionarios los llamaron y convocaron a reuniones. El cruce de llamadas realizada sobre Pepín busca probar esos encuentros.

Servini también dispuso conocer dónde se encontraban los abonados cuando realizaban las llamadas, analizando qué celdas se activaron. Los investigados son Macri, José Torello, Nicolás Caputo, Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad y Leandro Cuccioli.

El exasesor de Macri, quien también fue director de YPF durante la gestión macrista, dijo que la Justicia lo persigue por haber fijado impuestos al negocio del juego, una medida que perjudicó a Cristóbal López, y no por haber presionado al empresario dueño del canal de televisión C5N de encabezar una campaña para detener a Cristina Kirchner en 2016.

El propio López declaró como testigo ante Servini que Macri y miembros de su Gobierno le habrían supuestamente planteado que de, no acceder a ese acuerdo, avanzarían sobre sus empresas.