Las ventas minoristas aún están 10,6% por debajo del 2019

Las ventas minoristas pymes crecieron un 11,4 por ciento en julio, en relación al mismo mes de 2020, pero cayeron 10,6 por ciento si se compara con idéntico período de 2019, antes de que se genere la pandemia por coronavirus, según informó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La recuperación del consumo tomó algo de fuerza en julio con la flexibilización de las restricciones, los aguinaldos, y el incremento en las transferencias del Estado hacia las familias.

En la comparación anual, el 73 por ciento de los comercios tuvieron variaciones reales positivas, aunque para los próximos tres meses las expectativas no terminan de consolidarse en una tendencia alcista, ya que solo la mitad de los empresarios encuestados creen que aumentarán.

Así surge del Índice de Ventas Minoristas Pymes elaborado mensualmente por CAME.

Frente a junio 2021, el consumo creció un 3,3 por ciento, con los mayores aumentos en Neumáticos y repuestos de autos y motos (+8,6%), Jugueterías y librerías (+7,3%) y Calzado y marroquinería (+5,3%).

En tanto, se registraron caídas de 2,4% en Indumentaria, -1,4% en Farmacias y -0,9% en Alimentos y Bebidas.

Frente a julio de 2020, aumentaron 11,4%, con las mayores tasas de variación anual en Jugueterías y librerías (+31,3%), Indumentaria (+29,4%) y Ropa y artículos deportivos y de recreación (+27,8%).

En cambio, hubo descensos en Farmacias (-6,4%) y Ferreterías, Materiales eléctricos y de la construcción (-1,3%).

Frente a julio de 2019, las ventas declinaron 10,6%, con las mayores bajas en Perfumería y cosmética (-28,0%), Calzado y marroquinería (-20,4%) y Neumáticos y repuestos de autos y motos (-20,5%).

En los primeros siete meses del año las ventas minoristas pymes acumulan un alza anual de 14,5% frente a iguales meses de 2020 y bajan 13,2% en iguales meses de 2019.

Los resultados se obtuvieron sobre el promedio de las tasas de variaciones mensuales y anuales informadas por 822 comercios del país entre el 2 y 6 de agosto.

Asimismo, de los 11 sectores relevados, nueve finalizaron el mes con subas interanuales, mientras que dos cayeron.

Alimentos y Bebidas: las ventas en julio crecieron 2,6% frente a al mismo mes del año pasado y declinaron 0,9% frente a junio pasado. Comparadas con dos años atrás, julio de 2019, están 2% abajo. Los empresarios consultados señalaron haber tenido el mes pasado mayores dificultades para competir en precios con los supermercados, siendo algo compensados por las mayores ventas generadas por el movimiento escolar y las vacaciones de invierno.

Electrodomésticos, artículos electrónicos, computación, celulares y accesorios: en julio, las ventas en los comercios pymes subieron 3,7% mensual y 0,8% anual, pero se mantuvieron 14% por debajo de julio 2019, siempre medidas a precios constantes. En los primeros siete meses del año aumentaron 19,6% frente a enero-julio de 2020 y descendieron 11,9% frente a los mismos meses de 2019. Los empresarios del sector apuntaron que la incertidumbre electoral está frenando ventas, lo mismo que la escasez de productos, especialmente la falta de variedades, que pone a los consumidores en compás de espera.

Indumentaria, Lencería y accesorios: las ventas se incrementaron 29,4% anual en julio (siempre a precios constantes), pero retrocedieron 2,3% en la comparación mensual y se mantienen 17,6% debajo de julio de 2019. La baja mensual es habitual en junio, porque incide la venta del Día del Padre.

Los comerciantes siguen manifestando que las demoras en las entregas de proveedores los afecta, al igual que las subas constantes de precios. El frío y las promociones lanzadas por algunas empresas compensaron el impacto de los problemas de ingresos que sigue teniendo la población.

Jugueterías y librerías: en julio las ventas aumentaron 31,3% anual y 7,3% mensual, pero resultaron 14,4% menores a julio de 2019. Las vacaciones de invierno empujaron el consumo de algunos rubros, mientras que el receso escolar lo redujo frente a junio, pero no frente a julio del año pasado. En las jugueterías, se manifiesta que la gente está llevando productos de menor calidad y precio, y anticipan que hay muchas consultas por el Día del Niño. Hay buenas expectativas además por la regularización de las clases presenciales, especialmente en librerías y papelerías.