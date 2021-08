Alberto anunció el regreso del público a espectáculos masivos y apertura turística

El presidente Alberto Fernández anunció ayer un plan progresivo de apertura de actividades, en el marco de la segunda ola de coronavirus, que contempla medidas para el turismo y el regreso del público a espectáculos masivos.

En un mensaje grabado, el mandatario también puntualizó que se avanzará en la presencialidad escolar, a partir de un seguimiento conjunto entre el ministerio de Educación y el Consejo Federal de Educación. Aunque no dio mayores precisiones sobre esta medida.

Sin indicar cuándo entrarán en vigencia estas iniciativas, Fernández destacó entre las nuevas aperturas el regreso del público con aforo reducido en espectáculos masivos.

Además, adelantó que podrá haber viajes grupales de personas mayores que tengan el esquema completo de vacunación. “En el plan de recuperación de actividades, cuando se den las condiciones, habilitaremos el turismo para personas que tengan el esquema completo de vacunación empezando con países de la región. Y así seguiremos avanzando”, afirmó al respecto.

“Hemos pasado tiempos difíciles, pero vemos un nuevo horizonte: hace 10 semanas consecutivas que baja la cantidad de casos, ocho los fallecimientos y las internaciones de terapia intensiva. Hace 3 semanas no hay ningún aglomerado urbano en alarma epidemiológica y sanitaria. Estamos logrando retrasar el ingreso de la variante Delta a nuestro país, una variante que está en 135 países”, comenzó su mensaje.

“Siempre con el objetivo de que no sature el sistema de salud, estos avances nos permiten anunciar el plan que hemos elaborado para recuperar actividades de manera responsable y cuidadosa”, enfatizó.

Campaña de vacunación

“La prioridad de agosto es aumentar el porcentaje de las segunda dosis, priorizando a los mayores de 50 años”, dijo y enfatizó que “a partir de mañana (por hoy)”, será ampliada “poco a poco la cantidad de gente que pueda reunirse”.

“En agosto vamos a aplicar mas de 7 millones de segundas dosis. También seguiremos aplicando las primeras dosis a los y las adolescentes entre 12 y 17 años que hayan sido priorizados”, indicó.

“En agosto van a llegar millones de vacunas que nos permitirán ir ampliando este plan para ir recuperando actividades”, indicó en el mensaje que duró unos 13 minutos.

En este punto, Fernández remarcó que la Argentina “está entre los 20 países que más vacunaron” contra el coronavirus en el mundo. “Estamos ingresando en una nueva etapa; cada vez falta menos. Vamos a volver a vivir responsablemente la vida que queremos”, añadió.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, brindaron ayer precisiones sobre el nuevo decreto de necesidad y urgencia (DNU) que publicará el Gobierno.

En otro tramo de su discurso, el jefe de Estado sostuvo que “caminamos hacia la segunda recuperación”, la económica y destacó las “buenas noticias en materia de industria y economía”, según los datos difundidos por el Indec en los últimos días.

“Ahora estamos creciendo y vamos a resolver también el problema con el FMI sin presiones y sin apuro”, dijo el mandatario.

Recuperación económica

Alberto Fernández pronosticó que la Argentina está “en pleno camino de recuperación económica”, y argumentó: “La vacuna es la mejor política económica. Gracias a la vacunación estamos recuperando la economía”.

“La Argentina crece y recupera empleos, y va a recuperar ingresos para que llegue a todos ese crecimiento. Lograremos incorporar más sectores a la reactivación. La Argentina este año va a crecer alrededor del 7% y el año entrante calculamos que va a crecer alrededor del 4,5%”, subrayó el jefe de Estado.

En esa línea, el Presidente afirmó que “2022 va a ser un año mucho más optimista, va a ser un mejor año gracias a todas las medidas que tomó el Gobierno para proteger la salud y la producción, al igual que el trabajo y los ingresos”.

“Con la reapertura de sectores y nuevas inversiones en 2022 seguiremos creciendo para mejorar el bolsillo de la gente. Hoy siendo agosto del año 2021, hay sectores muy importantes de la economía que están a un nivel similar o mejor que lo que estaban en el año 2019. Además, en el año 2019 había recesión y hoy claramente hay una recuperación de la economía”, enfatizó.

Por último, Fernández destacó que “la industria argentina creció un 10,5% en julio”, por lo que “está en niveles previos a la primera crisis, como el mayo del 2018”, y precisó: “Nuestro objetivo es que las buenas noticias de la industria y de la economía puedan llegar a todos los sectores”.

“Hemos partido de niveles muy elevados de inflación y tuvimos el impacto del aumento de los precios de los alimentos en todo el mundo. Estamos en niveles altos, pero la inflación poco a poco, mes a mes, va bajando”, concluyó.