Ahora 12: los productos que se podrán pagar en hasta 24 y 30 cuotas

La secretaría de Comercio Interior prorrogó el programa Ahora 12 hasta el 31 de enero de 2022 para abonar compras financiadas con tarjeta de crédito, todos los días de la semana sin límite de monto, y agregó la posibilidad de hacerlo en 24 y 30 cuotas fijas mensuales, que se suman a las modalidades ya existentes de 3, 6, 12 y 18 pagos.

Lo hizo a través de la resolución 753/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial, que precisó que los electrodomésticos de línea blanca podrán pagarse hasta en 30 cuotas. En tanto, habrá hasta 24 cuotas para línea blanca, materiales y herramientas para la construcción, muebles, bicicletas, colchones, neumáticos, kit de conversión de vehículos a gas GNC y repuestos para automotores y motos, computadoras, notebooks y tablets, televisores y pequeños electrodomésticos. Cabe destacar que este mediodía el programa fue presentado en un acto encabezado por el presidente Alberto Fernández por videoconferencia.

La resolución también aumentó a $15.000 el precio máximo de anteojos recetados y lentes de contacto, adquiridos en ópticas, que pueden financiarse con el programa, e incluyó a los monitores entre los productos financiables.

Además de los rubros mencionados, el programa Ahora 12 permite adquirir indumentaria, calzado y marroquinería, libros, artículos de librería, juguetes y juegos de mesa, instrumentos musicales, artefactos de iluminación, perfumería, servicios de preparación para el deporte, equipamiento médico, máquinas y herramientas.

La resolución de hoy estableció que los proveedores y comercios en las operaciones realizadas a través de tarjetas de crédito cobrarán en un plazo de 10 días hábiles, para las ventas realizadas con las modalidades de 3 y 6 cuotas, con la aplicación de tasas máximas de descuento del 3,10% y 6,01%, respectivamente.

Asimismo, en las operaciones realizadas a través de tarjetas de crédito los vendedores podrán elegir cobrar en un plazo de 60 días corridos con una tasa máxima de descuento del 8,80% directa o en un plazo de hasta 10 días hábiles con una tasa máxima de descuento del 11,48% directa, para las ventas realizadas con la modalidad 12 cuotas.

En el caso de 18 cuotas, las tasas máximas de descuentos serán de 13,95% si cobran a los 60 días y de 16,52% si lo hacen a los diez, para 24 cuotas, 20,60% y 23,27% respectivamente, y para 30 cuotas, 26,08% y 28,67%.

De esta manera, los seis tipos de planes con los productos incluidos para su financiación quedaron compuestos de la siguiente forma:

📌 Ahora 30: aires acondicionados, climatizadores de aire y/o ventilación, lavavajillas, lavarropas y secarropas, cocinas, hornos y anafes, calefactores y estufas, termotanques y calefones, heladeras, congeladores y freezers.

📌 Ahora 24: línea blanca, materiales y herramientas para la construcción, muebles, bicicletas, colchones, neumáticos, kit de conversión de vehículos a gas GNC y repuestos para automotores y motos, computadoras, notebooks y tablets, televisores y pequeños electrodomésticos.

📌 Ahora 18: línea blanca, materiales y herramientas para la construcción, muebles, bicicletas, motos, turismo, colchones, libros, juguetes y juegos de mesa, neumáticos, accesorios, kit de conversión de vehículos a gas GNC y repuestos para automotores y motos, instrumentos musicales, computadoras, notebooks y tablets y televisores, servicios de preparación para el deporte, comprendiendo gimnasios y equipamiento médico: electrocardiógrafos, desfibriladores, monitores para distintas señales fisiológicas, balanzas de grado médico, instrumental, equipos de laboratorio clínico y elementos de esterilización.

📌 Ahora 12: línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería, materiales y herramientas de la construcción, muebles, bicicletas, colchones, libros, artículos de librería, anteojos y lentes de contacto, juguetes y juegos de mesa, neumáticos, accesorios y kit de conversión de vehículos a gas GNC y repuestos.

📌 Ahora 6: indumentaria, calzado y marroquinería, muebles, bicicletas, turismo, libros, anteojos y lentes de contacto (hasta $15.000), artículos de librería, juguetes y juegos de mesa y servicios técnicos de electrónica y electrodomésticos para el hogar, artefactos de iluminación, perfumería, pequeños electrodomésticos, servicios de preparación para el deporte, maquinarias y herramientas, servicios educativos (cursos de idioma, informática, deportivos y actividades culturales, no incluye escuelas ni universidades), peluquerías y centros de estética, servicios de organización de eventos, reparación de vehículos, instalación de alarmas y balnearios.

📌 Ahora 3: indumentaria, calzado y marroquinería, muebles, bicicletas, libros, anteojos y lentes de contacto, artículos de librería, juguetes y juegos de mesa, servicios técnicos de electrónica y electrodomésticos para el hogar, artefactos de iluminación, incluyendo los artefactos eléctricos de iluminación con tecnología LED, perfumería, pequeños electrodomésticos y servicios de preparación para el deporte, comprendiendo gimnasios, maquinaria y herramientas, servicios educativos, peluquerías y centros de estética, organización de eventos (catering y fotografía), reparación de vehículos automotores y motocicletas, instalación de alarmas y balnearios.

La presentación

El presidente Alberto Fernández destacó hoy el Programa Ahora 12 como herramienta para incentivar la economía, a partir de la "expansión del consumo interno" y el consecuente aumento de la producción y la generación de empleo, en un "círculo virtuoso" que servirá al "plan de salida" tras la pandemia de coronavirus y una vez que estén cubiertas las necesidades sanitarias de los argentinos. "Estamos lanzando un plan que fue muy exitoso cuando lo lanzó (la expresidenta) Cristina Fernández de Kirchner, con la idea que nunca claudicamos que es la de pensar que la Argentina se recupera, si produce, si genera trabajo y puede aumentar su consumo interno", expresó Fernández durante el acto de ampliación del programa Ahora 12.

La presentación del programa se realizó en el Parque Industrial de Cañuelas, adonde asistió gran parte del Gabinete nacional y del que participó el Presidente de manera virtual por el aislamiento preventivo que cumple tras su regreso de Perú. En su discurso, Fernández insistió en la necesidad de lograr la "unidad" de los argentinos para construir "una sociedad más justa e igualitaria" y también un "país federal". "No creo que existan provincias inviables; creo que existen provincias maravillosas que la historia no les dio la oportunidad; no soy de los que piensan que sobran 20 millones de argentinos", sostuvo el jefe de Estado y reafirmó el compromiso de su Gobierno a profundizar el plan de vacunación para que el coronavirus "no nos frene", dijo, y para que "nos permita seguir andando en unidad para construir el país que nos merecemos de una vez y para siempre".

En este sentido, aseguró que espera que, luego de la pandemia y tras haber quedado claro cuál debe ser el rol del Estado, ya nadie "pida cerrar colegios, universidades y hospitales públicos" y exhortó a construir sociedades con "sentido de solidaridad". "Nada añoramos más que la unidad de los argentinos; abrazamos la causa del pueblo y de la gente y con la unidad del pueblo es más fácil alcanzar los objetivos; no es la unidad en el discurso único, sino en la diversidad, con miradas distintas, pero con los mismos objetivos; el objetivo no tiene que estar más en discusión", subrayó.