Ataque de Morales a Larreta y denuncia de Carrió a Manes

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, volvió a señalar al jefe de Gobierno porteño como "responsable" de los "ataques" al precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, y advirtió con un feroz ataque: "Los radicales no vamos a permitir que (Horacio Rodríguez) Larreta colonice nuestro partido".

Tras esas durísimas críticas de Morales, se sumaron a la pelea interna de la alianza opositora las declaraciones de Elisa Carrió, quien anunció que denunciará al precandidato a diputado nacional Facundo Manes por haber dicho que la líder de la Coalición Cívica le ofreció ser candidato a vicepresidente en 2015.

Frente a la posibilidad de una inminente ruptura de la coalición, Alfredo Cornejo convocó a una reunión de urgencia de la alianza y frenaron la difusión del "manual de convivencia", que estaba prevista para ayer sábado.

Qué dijo Morales

“El responsable de los ataques a Manes es Horacio Rodríguez Larreta", afirmó Morales y sostuvo que "se está poniendo el traje de Presidente y se está equivocando". Morales volvió a cruzar así al alcalde porteño, quien impulsa la precandidatura como diputado nacional de Diego Santilli por la provincia de Buenos Aires, distrito donde compite con la lista encabezada por el radical Manes en el espacio de Juntos para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Morales manifestó que "el establishment ya había definido que en 2023 el presidente debería ser Horacio Rodríguez Larreta". En ese sentido aclaró que “nosotros creemos que debemos llegar con un plan serio a las próximas elecciones presidenciales", y señaló que al establishment le molesta "que el radicalismo se plante".

Asimismo, criticó al Jefe de Gobierno porteño porque considera que "se piensa que es el dueño de Juntos por el Cambio" y advirtió que "al radicalismo no lo van a llevar de las narices, ya no". Además, sostuvo que desde Juntos por el Cambio se debe hacer "una fuerte autocrítica" de la gestión del expresidente Mauricio Macri y señaló que "defraudamos al electorado y por eso nos votaron en contra, hay que reflexionar sobre eso".

Morales dijo que "no queremos volver a cometer los mismos errores" y aseguró que "Juntos por el Cambio debe debatir cosas profundas, es más que el globito y el bailecito" y sostuvo que "la deserción de (María Eugenia) Vidal en la provincia fue un error, al igual que haberle pasado el cepillo a Patricia Bullrich en CABA".

La denuncia de Carrió a Manes

Elisa Carrió aseguró que denunciará ante la Justicia al precandidato a diputado nacional Facundo Manes —que competirá con Diego Santilli en la Provincia—, por haber dicho que la líder de la Coalición Cívica le ofreció ser candidato a vicepresidente en 2015.

Luego de la entrada de Manes a la política, Carrió había deslizado que el médico y científico usaba la candidatura a diputado como "trampolín" para escalar políticamente hacia otros cargos. Después, en una entrevista, Manes hizo una afirmación que todavía genera polémica. "La doctora Carrió me vino a ofrecer ser candidato a vicepresidente de ella en 2015. Yo no cambié nada desde 2015 hasta acá".

Enseguida la exdiputada acusó a Manes de mentir "descaradamente". Y ahora desde su entorno confirmaron que lo denunciará en la Justicia por esos dichos. "Voy a denunciarlo y ya instruí a mis abogados. No voy a tolerar más. Porque el nuevo contrato moral de la Argentina, que es un estado de la conciencia, del espíritu, está escrito desde agosto del 2002. No es que se firma, no van políticos hipócritas a firmar un documento, sino que es un estado de la conciencia colectiva", señaló la fundadora de la Coalición Cívica.

Convocatoria de urgencia

Semejante sucesión de cruces, que amenazan causar diferencias insalvables de cara al futuro, provocó el pedido de una reunión de urgencia para calmar los ánimos y además se frenó la difusión del "manual de convivencia" de la coalición opositora, una serie de principios éticos a cumplir para mantener la convivencia camino a las PASO.

Los apuntes de ese texto habían ido y venido en los últimos días entre Patricia Bullrich (PRO), Alfredo Cornejo (UCR) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y se debía publicar ayer sábado, pero se frenó porque la interna sigue muy caliente.

En tanto, la reunión de Mesa Nacional del frente estaba prevista para el lunes 9 de agosto, pero debido a la escalada, tanto Alfredo Cornejo como la UCR pidieron adelantarla para este lunes, encuentro donde los referentes buscarán evitar la ruptura de la coalición.