Danya Tavela afirmó que la irrupción de Manes “genera resistencia y pirotecnia”

La precandidata a diputada nacional de la UCR por la provincia de Buenos Aires Danya Tavela aseguró que la irrupción del neurocientífico Facundo Manes en la política "genera resistencias y pirotecnia verbal" y lamentó que la sociedad "se haya acostumbrado a que discutir es malo".

"La irrupción de Facundo en la política y en Juntos genera una crisis, si se quiere, en el status quo. Como todo cambio, genera resistencias y pirotecnia verbal", sostuvo la vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Unnoba).

La dirigente radical se refirió a los cruces que hubo entre referentes de Juntos en los últimos días y afirmó que "no hay un problema de unidad, solo que cuando un sistema se acomoda ocurren estas tensiones".

"En la medida que no se genere una posición rupturista, un proceso de interna no es malo, nunca lo es. Lo que pasa es que los argentinos nos hemos acostumbrado a que discutir es malo", analizó.