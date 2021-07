Infectólogo asesor del Gobierno advirtió que la "irresponsabilidad" de los viajeros "atrasa" la estrategia sanitaria

El infectólogo Hugo Pizzi, que integra el comité de expertos que asesora al Gobierno ante la pandemia de coronavirus, expresó su "indignación" por el hombre que violó el aislamiento obligatorio en Córdoba y contagió la variante Delta a 13 personas y advirtió que ese tipo de "irresponsabilidad" la situación epidemiológica "se va a complicar".

En dialogó con Esta Mañana, el programa que conduce Luis Majul en Radio Rivadavia, el especialista cuestionó al hombre de 62 años que llegó a Córdoba con la temible cepa del Covid-19 y rompió el aislamiento. Al señalar que al menos 160 personas debieron ser aisladas por esa "irresponsabilidad", Pizzi señaló que "hoy no está determinado el contagio comunitario con esta nueva cepa".

"Roguemos que eso no pase", subrayó el infectólogo, al reconocer su temor ante la posibilidad de que la situación de Córdoba desate una catástrofe epidemiológica por la llegada de la variante Delta. Y remarcó: "Pido que nos ayuden porque si no nos vamos a complicar. Todos estamos con el anhelo de salir en septiembre u octubre, pero esto atrasa, por la indisciplina y gente que no ayuda. Es importante la disciplina y la vacunación".