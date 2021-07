La idea del hijo de Moyano de estatizar peajes genera ruido

El diputado del oficialismo Facundo Moyano presentó un proyecto de ley para crear una empresa bajo control del Estado que administre las dos mayores autopistas por peaje de acceso a Ciudad de Buenos Aires, actualmente bajo concesión de capitales españoles, una iniciativa que ayer ha generado varios rechazos, más que apoyos.

La iniciativa fue presentad en la Cámara baja el pasado 24 de junio por el hijo del jefe de los camioneros, Hugo Moyano.

La polémica iniciativa propone crear Autopistas Metropolitanas (Aumet), una sociedad anónima controlada por el Estado (83 por ciento) y participada por un operador privado (10 por ciento) y los trabajadores de los accesos viales (7 por ciento) a través del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), gremio del que Moyano es uno de los fundadores.

La Autopista del Oeste está actualmente bajo concesión de un grupo participado por Autopistas Concesionaria Española (Acesa, empresa del grupo español Abertis, con 42,8 por ciento de las acciones), el grupo malayo IJM (20,10 por ciento) y el fideicomiso Supervene I (5,73 por ciento), mientras que el resto de las acciones se cotizan en la Bolsa de Buenos Aires.

En tanto el acceso Norte es administrado por Autopistas del Sol, empresa participada por Abertis (31,59 por ciento), la firma italiana Webuild (19,82 por ciento) y la argentina Natal Inversiones (14,12 por ciento), mientras que el resto de las acciones está bajo oferta pública.

En ambos casos, la concesión vigente es hasta 2030.

Moyano, que hasta 2017 fue secretario general del SUTPBA, defendió su proyecto que, según dijo, toma como “modelo” casos “exitosos” que ya existen en Argentina y en otros países.

“La composición accionarial de una empresa es discutible, pero de lo que estoy convencido, habiendo estudiado y trabajado el tema, es que la administración de las autopistas tiene que estar centralizada en una sola empresa”, señaló el diputado a través de Twitter.

“Hacer caja”

El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial y la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional expresaron este jueves en un comunicado conjunto su rechazo a la iniciativa de Moyano.

A su juicio, el proyecto no “estatiza” sino que, por el contrario, “privatiza el 10 por ciento y pretende incorporar más actores en la fabulosa recaudación en concepto de peaje, es decir hacer caja”.

También el Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) rechazó ayer el proyecto y dijo que debe ser Vialidad Nacional, que depende del Ministerio de Obras Públicas de Argentina, la que tenga bajo su órbita las autopistas. “Vialidad Nacional ya es estatal y cuenta con 89 años de trayectoria como órgano rector de la red troncal de caminos nacionales, más allá de las concesiones”, dijo en un comunicado la secretaria general del STVyARA, Graciela Aleñá.

La dirigente sindical también señaló que “no sería una estatización, sino que se privatizaría el 10 por ciento” mediante la incorporación de un operador privado seleccionado por medio de una licitación pública.

“El proyecto no condice con lo manifestado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, ni con nuestra posición. No se necesita sumar nuevos actores a la recaudación, se necesita hacer obras públicas viales como corresponde”, añadió Aleñá.