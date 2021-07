El ministro de Defensa, Agustín Rossi, anunció anoche su salida del Gobierno, luego de que el presidente Alberto Fernández afirmara que los funcionarios que son candidatos de cara a las elecciones legislativas deberán dejar sus cargos en el Gabinete nacional, en lo que se interpretó como un emplazamiento público por parte del primer mandatario.

Esta mañana dio detalles sobre la forma en que le llegó la noticia y afirmó en diálogo con un medio: “No me había enterado antes. No me sorprendió en términos de que no me parezca justo, me parece justo, ético. Era una posibilidad, pero me enteré como se enteraron ustedes, digo, ¿no? Me enteré por la televisión cuando el Presidente lo dijo”.

Tras ello aseguró que luego de conocer la decisión oficial se comunicó con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y agregó sobre la fecha en que terminará su mandato: “Mi renuncia está a disposición. El Presidente me dirá cuándo la tengo que efectivizar. Anoche hablé con el jefe de Gabinete y me dijo que esperemos a que vuelva, porque está en el exterior, y ahí me dirá en qué momento considera que esto, que es un hecho, se efectivice”.