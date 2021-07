Fuerte cruce a Manes en la campaña de la oposición

Mientras el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y su candidato bonaerense Diego Santilli eludieron la confrontación, Elisa Carrió y María Eugenia Vidal apuntaron con crudeza contra el neurocientífico Facundo Manes, su competidor por el radicalismo, luego de que lanzara duros cuestionamientos y se refiriera a la falta de transparencia en la campaña.

“Este señor miente descaradamente”, fustigó Carrió. “No tengo dudas de que el dinero de impuestos no irá a la campaña electoral”, sentenció Vidal y consideró “una falta de respeto” ese tipo de “chicanas”.

El disparador fue la frase que Manes pronunció mientras pedía “una campaña lo más austera posible” por la pandemia: “Espero que no se gasten los impuestos de los porteños en la campaña”, dijo en una entrevista a La Nación.

El propio médico buscó quitarle peso horas más tarde. “Dije algo menor, parafraseando a (Joaquín) De la Torre, que es que esta es una campaña de David contra Goliat. Nada más”, aseguró en TN, en alusión al aparato político del PRO que respalda a Santilli en comparación con su armado.

En su entorno aseguran que no fue su intención levantar esta polvareda, que fue una frase al pasar y que se trató de una expresión de deseo para que haya austeridad en la campaña y no una acusación contra el ejecutivo porteño.

Igualmente, reconocen que el médico está fastidiado por cierto “bombardeo” que recibe en las redes, aunque no ahondarán en la discusión y apuestan a dejar “pasar la ola”.

Larreta evitó confrontar. “No entramos en chicanas políticas y menos con gente de nuestro espacio. Para nosotros la campaña es contarle a la gente cómo vamos a resolver los problemas”, respondió al ser consultado por el tema en una conferencia de prensa de la Ciudad.

Desde Hurlingham, Santilli —que ya en modo campaña hace una recorrida por día— también esquivó el bulto. “Nuestro adversario es el kirchnerismo. No le hagamos el caldo gordo al kirchnerismo. Nosotros tenemos que tener una primaria sana, propositiva. Y que la gente decida, porque de eso se trata”, señaló.

Su actitud es parte de la estrategia del Pro, que desde el arranque insistió con una interna “de caballeros” y remarcar que el adversario es el kirchnerismo. “Si no va a ser muy difícil el proceso de unificación de listas después de las PASO”, advierten.

Este martes fueron dos mujeres de peso del espacio las que tiraron munición gruesa: Vidal y Carrió.

“Nosotros siempre vamos a rendir cuentas. Sería subestimar a la gente pensar que no lo vamos a hacer. Los bonaerenses saben lo que hicimos. En un año y medio tan triste para todos los argentinos donde todos tenemos algún familiar o conocido que perdió la vida por el virus, me parece una falta de respeto entrar en esa clase de chicanas. No voy a contestar en ese nivel”, respondió la exgobernadora bonaerense.

Acto seguido, contrarrestó, celebró el salto de Manes a la política. “Es el resultado de una ampliación. Que alguien nuevo se incorpore en política me parece que es algo bueno. Cuando muchos piensan irse del país que alguien con su capacidad quiera meterse, es una buena señal”, destacó.

La líder de la Coalición Cívica —que ya había apuntado contra Manes antes de que confirmara su candidatura al decir que quería llegar en “helicóptero” a la Casa Rosada— fue la más dura y tildó de “mitómano” al médico.

“Este señor está mintiendo”, dijo.