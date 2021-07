Con críticas a la oposición, Alberto encabeza la campaña

La interminable hilera de casas precarias se extiende a la vera del arroyo Salguero, a la entrada del municipio de Merlo. “Hay 2019”, reza un viejo cartel, con las caras de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y el intendente Gustavo Menéndez, a pocos pasos. “Néstor vive” se lee unas cuadras más adelante, cerca del parque municipal que lleva el nombre del fallecido expresidente.

En ese municipio del conurbano bonaerense lleno de referencias al kirchnerismo y con una pobreza latente y visible se llevó a cabo el acto de entrega de viviendas del Plan Procrear y de créditos para la construcción de la línea Casa Propia, dos de los caballitos de batalla del Gobierno en su pelea por diferenciarse de la gestión Cambiemos.

El acto, encabezado por el Presidente y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, sirvió de campanazo de largada de la campaña electoral y contó con la presencia de Victoria Tolosa Paz, que encabezará la lista del oficialismo para Diputados por la provincia de Buenos Aires. En el escenario también estuvo Daniel Gollan, el ministro de Salud bonaerense que será segundo candidato al Congreso.

“No les damos la casa. Se la ganan con su propio esfuerzo. Lo que hacemos es darle acceso, ayudarlos. El mercado no hace esto y dificulta el acceso. El Estado tiene que estar presente, acompañando a los que necesitan una casa. Es un derecho”, dijo el Presidente.

“Todo esto tiene que ver con que no todo es lo mismo en política. Hay quienes creemos en que el Estado debe estar muy presente y están los que creen que eso es un problema que el mercado lo arregla. El mercado terminó pidiéndoles a los hospitales públicos que atiendan a los pacientes de las prepagas”, señaló Fernández, en línea con el discurso electoral de Cristina Kirchner del sábado pasado, al lanzar las candidaturas. Y agregó: “No es la casa de Cristina, no es la casa de Alberto. Es la casa de ustedes”, exclamó. Además de Kicillof y los candidatos, estaban en el escenario el jefe de Gabinete Santiago Cafiero (ratificado en su cargo), el ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, y el intendente Menéndez. No estuvo Cristina Kirchner, cuya eventual presencia (de la que se habló hasta horas antes del acto) motivó el despliegue de un impresionante operativo policial, del que participaron fuerzas federales, provinciales y locales.

En su mensaje, Fernández dijo que las obras públicas estaban “paralizadas” cuando accedió al poder, e insinuó sobre presuntos sobreprecios en las obras públicas durante la gestión de Mauricio Macri. “Este año y medio tuvimos que sortear un montón de problemas porque habían dejado cosas sin hacer. Por eso tuvimos que salir a construir hospitales. No había, no les importaba.

Y en el medio debimos negociar con los acreedores una deuda de casi 70.000 millones de dólares. Y con la misma firmeza conseguimos las vacunas”, dijo el jefe del Estado. Y agregó: “Esto no pasó hace 50 años, pasó hace dos. Digo esto para convocarlos a la épica del día después”, afirmó, en un anticipo de la estrategia de golpear a la oposición, que se mantendrá hasta las Paso. “¡Compañero! Yo veía un gorrito rojo por ahí”, dijo Fernández con una sonrisa al recibir a un niño que subió junto a sus padres al escenario a recibir las llaves de su vivienda, beneficiarios todos del Desarrollo Urbanístico de Plan Procrear de Merlo, que en una primera etapa, se informó, estará habitado por 120 de las 375 unidades funcionales que comprenden el proyecto.