Rossi acusó a Perotti de querer romper con el Frente de Todos

A la mañana lo comparó con el fallecido senador nacional Carlos Reutemann al endilgarle la construcción de un “proceso hegemónico”. A la noche lo acusó de querer “sacar al peronismo del Frente de Todos” de Santa Fe. El día después de sellar formalmente el enfrentamiento electoral, Agustín Rossi no ahorró críticas hacia el gobernador Omar Perotti rumbo a las primarias.

El ministro de Defensa de la Nación redobló la apuesta este domingo en la disputa con el mandatario provincial por haber impulsado como primer precandidato a senador a Roberto Mirabella, su actual reemplazante en la Cámara alta en el período que comenzó a fines del 2015. “Estaba eligiendo su heredero dentro de 2 años”, afirmó en una transmisión en vivo a través de Facebook.

Rossi recordó que el rafaelino lanzó hace dos meses su propio espacio dentro del peronismo, al cual bautizó “Hacemos Santa Fe”. Al respecto, remarcó que existe una relación “nada casual” con “Hacemos por Córdoba”, la corriente que actualmente encabeza el gobernador Juan Schiaretti. En este sentido, concluyó: “Fue el único peronismo de todo el país que no se integró al Frente de Todos”.

Ante la negativa en Buenos Aires para que Mirabella compitiera por renovar la banca que ocupa desde fines del 2019, Perotti lo reubicó al tope de su lista de diputados. Un acuerdo con La Cámpora y otros sectores le permitió proponer una nueva boleta con el senador provincial Marcelo Lewandowski y la legisladora María de los Ángeles Sacnun, quien también termina su mandato en la Cámara alta en diciembre.

Los cambios que introdujo el gobernador de Santa Fe contaron con el visto bueno de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, el ministro de Defensa reiteró su disconformidad al remarcar que el rafaelino se anotó como primer senador suplente. Por otra parte, criticó la labor del actual mandatario provincial en el Congreso durante el Gobierno de Mauricio Macri.

“Me tiene que explicar por qué votó el acuerdo con los fondos buitre, por qué se sentó para habilitar que le allanen el departamento a Cristina con (el juez Claudio) Bonadío a la cabeza”, le reclamó Rossi a Perotti.

Con respecto a lo que se viene en el camino hasta las elecciones del domingo 12 de septiembre, el exdiputado dijo que al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta “hay que cuidarlos y respetarlos, no utilizarlos para posicionarse”. Así previno sobre el rol de ambos en la campaña que tendrá al peronismo dividido en Santa Fe en la primera etapa.