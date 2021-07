Tolosa Paz ya anunció que en dos años quiere competir por otro puesto

Victoria Tolosa Paz, la precandidata a diputada del Frente de Todos que encabezará en Provincia, habló ayer luego del agitado cierre de listas del oficialismo. Lanzada en campaña, ya pone sus objetivos mucho más allá de estas elecciones.

“Construyo políticamente -dijo la esposa de Enrique Albistur y cabeza de lista del kirchnerismo bonaerense- Soy de la ciudad de La Plata, la que aspiro gobernar en 2023”.

Las intenciones municipales de la candidata K -si bien un poco anticipadas, habida cuenta su reciente nombramiento para la compulsa legislativa- no son nuevas.

En efecto, al margen de su cargo nacional, continúa siendo concejal del distrito gobernado por Julio Garro -tuvo un polémico enojo hace poco en una sesión- y allí compitió en las internas para la intendencia, que perdió con Florencia Saintout, su archirrival interna en esa ciudad. Tolosa Paz dijo que desde sus jóvenes 23 años milita en el peronismo y “en el kirchnerismo me la pasé trabajando en Desarrollo Social”. La ahora postulante al Congreso lo hizo desde la cartera bonaerense y actualmente desde el organismo del Ejecutivo nacional que dio origen a la llamada Mesa contra el Hambre.

“El pueblo va a votar en función de quien siente que hasta aquí le pudo y le puede solucionar los problemas que tiene, que lamentablemente son muchos a partir de lo que pasó en Argentina durante cuatro años y que nos agarró una pandemia en el mes de marzo”, afirmó en diálogo con radio Diez.

La precandidata señaló que a la hora de emitir el voto “va a haber una valoración positiva de lo hecho hasta acá” por parte del Gobierno en torno al manejo de la pandemia.

La candidata sostuvo que fue un “acierto” que Daniel Gollan la acompañe en la lista para marcar el fortalecimiento sanitario y la campaña de vacunación en la Provincia. El ministro de Salud de Axel Kicillof la secunda en la lista oficialista bonaerense. La elegida por el presidente Alberto Fernández para encabezar en la Provincia también dio un adelanto de lo que será la campaña electoral con muchas críticas a Juntos, la coalición opositora, y a la “pandemia de Macri”. “Hay que mirar para adelante contar qué venimos a hacer, pero tener presente la memoria, explicar por qué no podemos escuchar cantos de sirena y votar una fuerza política que con otros nombres y cambiándose de domicilio van a aplicar las mismas políticas, esa memoria hay que tratar de traerla porque en cada uno de los ejes hemos podido avanzar no todo lo que quisiéramos en materia de reconstruir el país”, remarcó.