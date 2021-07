La izquierda también presentó sus listas

El Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad (FITU) presentó las listas que competirán en las PASO de los diferentes distritos, que en la Ciudad enfrentará a Myriam Bregman contra Celeste Fierro y en la provincia de Buenos Aires a Nicolás del Caño contra Alejandro Bodart.

En la provincia, la lista de "1A Unidad de la Izquierda" estará integrada por del Caño, Romina Del Plá, Néstor Pitrola, Guillermo Kane, Juan Carlos Giordano en los primeros lugares, mientras que la desafiará la que encabezarán los referentes del MST, Bodart y Vilma Ripoll.

Por fuera del FITU, lo más sobresaliente en cuanto a candidaturas de partidos de izquierda es la postulación del histórico dirigente Jorge Altamira, quien liderará la lista de diputados nacionales por la provincia de su nueva fuerza, Política Obrera, mientras que el ex legislador Marcelo Ramal lo hará en Capital Federal.

En la Provincia también habrá una nómina de diputados del Nuevo Mas, liderada por la ex candidata presidencial Manuela Castañeira, mientras que para legisladores porteños habrá una lista de Autodeterminación y Libertad, encabezada por el fundador del espacio y ex diputado nacional, Luis Zamora, quien busca renovar su banca en la Legislatura de la Ciudad.

Espert y Píparo

El precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires José Luis Espert presentó a los primeros candidatos que lo acompañarán en la lista de Avanza Libertad en las PASO del 12 de septiembre, entre ellos la hasta ahora legisladora bonaerense de Juntos por el Cambio Carolina Píparo. Además del economista y de Píparo, estará en el tercer lugar de la lista el presidente de la Ucede de la provincia de Buenos Aires, Hugo Bontempo.