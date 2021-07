Exigen un “debate serio” a la oposición

El Frente de Todos (FdT) presentó a sus precandidatos a diputados nacionales en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, en un acto con la asistencia del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el que el espacio reafirmó su compromiso con la "recuperación" del país y reclamó a la oposición un "debate serio", sin "coaching electoral" de por medio.

El acto formalizó la elección de Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan para encabezar la nómina del FdT en la provincia de Buenos Aires, el distrito de mayor peso electoral del país, mientras el binomio conformado por Leandro Santoro y Gisela Marziotta liderará la lista en la Ciudad de Buenos Aires.

"Para nosotros cuidar a los argentinos no es parte de un discurso electoral, es un imperativo ético y moral y por eso abrazamos la política; somos militantes de toda la vida; no tuvimos un coaching que nos decía qué teníamos que decir en cada oportunidad; decimos lo que creemos y con esa convicción, con esa certeza, vamos a estar al lado de los que más necesiten porque sé cuántos argentinos necesitan del Estado", expresó el Presidente en su discurso de cierre del acto y pidió a los argentinos que vuelvan a "acompañar" al FdT "como lo hicieron en el 2019" y aseguró que las listas están integradas por los "mejores hombres y mujeres" del espacio.

Allí, Cristina Fernández exhortó a la oposición a encarar las discusiones con "responsabilidad y seriedad" y no apelar al "coaching o al marketing" para ganar una elección, y llamó a buscar una "solución conjunta". Y agregó: "Es casi vital discutir cómo se va a pagar la deuda", advirtió la vicepresidenta y argumentó que la resolución de ese compromiso de pago resulta clave porque impacta en el volumen de políticas que el Gobierno necesita impulsar para reactivar la Economía de la Argentina.

Durante la presentación, en la que participaron también la primera dama Fabiola Yañez; el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el FdT estrenó un spot de campaña que hace eje en la recuperación y en la esperanza de que el país está "empezando a salir" de la pandemia de coronavirus.

En la planta, decorada con pantallas con logos del FdT y la propuesta escrita "la vida que queremos" entre las máquinas de la fábrica Queruclor, también pronunciaron discursos el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk; Massa y Kicillof.

Kicillof: "El verdadero candidato es la unidad"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que lo que se juega en las elecciones legislativas de noviembre no tiene que ver con "rostros, slogans o candidatos", sino con "políticas", y afirmó que el Frente de Todos tiene "excelentes candidatos" a diputados nacionales que expresan "la unidad" para lograr "la reconstrucción y el renacimiento".

"Los candidatos y las candidatas somos todos. El verdadero candidato es la unidad", expuso el mandatario bonaerense durante el acto de presentación de los precandidatos a diputados del oficialismo, que encabezaron el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Garín, partido de Escobar.