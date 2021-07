Registraron 67.700 errores en la carga de datos de inmunización anticovid

Números de lotes alterados, marcas que no coinciden, primeras dosis aplicadas como segundas, vacunas utilizadas desde antes de arribar al país y registros incompletos o que difieren de los del carnet de vacunación están entre las principales inconsistencias en los datos oficiales de la campaña de vacunación contra Covid-19. La Nación detectó al menos 67.769 errores en la carga de la información de los vacunados, incluido el intercambio de marcas, de acuerdo con los registros que se pudieron reconstruir desde el inicio de la vacunación.

No es la primera vez que surgen dudas sobre cuán confiable es la información que proviene del Registro Federal de Vacunación Nominalizado (Nomivac). A comienzos de este año, este medio puso la lupa en esta base de datos que alimenta el monitor online, en tiempo real, con el que el Gobierno buscó transparentar el avance de la campaña para Covid-19 tras el escándalo de la vacunación VIP.

En ese momento, y a través de un pedido de acceso a la información pública, la Nación accedió por primera vez a la información del Nomivac sobre las vacunas de calendario aplicadas en los últimos 11 años. Los datos que analizó LNData revelaron un alto grado de subregistro nacional: solo aparecía un 17% de las dosis aplicadas en función de las cantidades distribuidas y los porcentajes de cobertura informadas para cada vacuna.

Con la vacunación contra Covid-19, el registro de aplicaciones aumentó, no así la calidad de la carga de datos que no deberían quedar ingresados con errores o incompletos. LNData relevó la información disponible hasta ayer a la mañana sobre 28.264.146 aplicaciones; tras reconstruir decenas de números de lotes, emparejarlos con las marcas correctas de acuerdo con los remitos de arribos y, el caso de Sputnik, con el componente que correspondía a cada lote, hubo 365 aplicaciones en las que resultó imposible determinar a qué marca o lote correspondían.