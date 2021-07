Macri acusó al kirchnerismo de “desvalijar” el Central

El expresidente Mauricio Macri acusó este viernes al kirchnerismo de “desvalijar” al Banco Central. Lo hizo compartiendo un análisis que realizó Alfonso Prat Gay, quien fue ministro de Economía durante el primer año de su Gobierno.

“Así desvalija el kirchnerismo el Banco Central”, escribió Macri en Twitter.

En su análisis, Prat Gay sostuvo que "además de aumentar la deuda del Tesoro más que ningún otro, los Gobiernos de CFK también se caracterizan por desvalijar el Banco Central".

Señaló el economista que, durante los dos Gobiernos de Cristina, entre 2007 y 2015, el kirchnerismo se llevó y, según él, "no devolverán", "pesos y dólares" equivalentes al 26% del Producto Bruto Interno, mientras que en lo que va del mandato de Alberto Fernández, esa suma equivale al 9% del PBI.

"La marca de agua de este saqueo es la caída en reservas netas y aumento de pasivos remunerados del BCRA (entre ellos, las Lebacs que Alberto prometió frenar). Es que los recursos que Bcra le regala al Tesoro no crecen en los árboles sino que el Bcra los compra contra deuda", sostuvo el economista.

Agregó Prat Gay que durante durante el primer Gobierno de Cristina Kirchner "las reservas netas cayeron US$ 38.607 millones y los pasivos remunerados subieron US$ 14.947 millones. Un saqueo de más de US$ 53.000 millones".

Los cuestionamientos de Prat Gay se dan semanas después de que el Gobierno anunciara restricciones para intentar contener el dólar y la pérdida de reservas.

Según informe de la consultora Quantum Finanzas, que lidera Daniel Marx, "el Banco Central logró reducir el ritmo de pérdida de reservas, pero saltaron las cotizaciones de los dólares libres".

Las restricciones, implementadas por el Central y la Comisión Nacional de Valores, empezaron a regir el 12 de julio. Justamente, apuntaban a evitar, "o por lo menos limitar", el aumento de la cotización del dólar libre (Contado con liqui o CCL y Bolsa o MEP) y a reducir el ritmo de pérdida de las reservas por ventas en el mercado y por intervenciones en los mercados libres de cambio, explica la consultora.

Lanusse, abogado en la causa del contrabando a Bolivia

Mauricio Macri designó al exfiscal Pablo Lanusse como abogado defensor en la causa en la que está acusado de haber participado de una maniobra de contrabando de material represivo a Bolivia, en noviembre de 2019, cuando se produjo el golpe de Estado contra el Gobierno de Evo Morales.

El exmandatario presentó un escrito en el que se declaró víctima de una “persecución”, informó que estaba fuera del país y designó a Lanusse como su defensor particular, según pudieron reconstruir las fuentes a través de fuentes judiciales con acceso al expediente.

Macri está imputado en este expediente junto a sus exministros Oscar Aguad (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad) y otros miembros de su Gobierno por el supuesto contrabando agravado de municiones antitumulto y otros elementos represivos, el 12 de noviembre de 2019.