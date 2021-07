Aún faltan vacunar más de 6 millones de personas con la segunda dosis de la Sputnik

En la Argentina hay 6.646.832 personas que esperan por la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V para completar el esquema de inmunización contra el coronavirus.

Y es una incógnita cuándo podrán concretarlo, porque aunque el Gobierno habla de un ritmo de vacunación récord, lo cierto es que hasta ayer había en stock 493.600 dosis del primer componente y apenas 257.922 del segundo.

Hay muchísima población de más de 70 años que no tiene la segunda dosis de Sputnik, a pesar de que pasaron más de 100 días de que se aplicaron la primera. Esta falta de vacunas genera malestar en los más de 6.000.000 de argentinos que esperan la segunda dosis de la vacuna rusa, más aún cuando no hay presiciones sobre fechas y no se activaron en tiempo y forma la posibilidad de tener facunas como la Pfiser.

Es que si bien la vacunación contra el Covid-19 en el país ya alcanzó al 50,4 por ciento de la población con al menos una dosis, solo el 12,8 por ciento tiene el esquema completo y el ritmo de inoculación con segundas dosis bajó en la última semana un 20 por ciento.

En lo que hace a la Sputnik V, hasta ahora llegaron 9.375.670 del componente uno, pero apenas 2.493.160 del componente dos de Sputnik V. Y de estas cifras, según datos del Ministerio de Salud de Nación, se aplicó un total de 8.882.070 primeras dosis y solo 2.235.238 de la segunda.

El incumplimiento de Rusia en la entrega del segundo componente es mayor que la del primero por la demora del Centro Gamaleya para producirla. Esto llevó a extender el intervalo ideal entre una y otra dosis de 21 días a 12 semanas, lo que hizo que algunas jurisdicciones empezaran a ensayar con la mezcla de vacunas de distintos laboratarios.

LEÉ TAMBIÉN // Con una carta, el Gobierno le reclamó a Rusia por las vacunas

Inquieta además que la Sputnik V cuenta con la particularidad de que, a diferencia del resto, su segunda dosis está compuesta por diferentes elementos respecto de la primera y que muchos de los que recibieron la primera dosis hace más de tres meses son mayores de 60 años, lo que motivó finalmente un reclamo formal del Gobierno ante el Fondo Ruso de Inversión.

Con todo, el escenario se agrava con la amenaza de la nueva cepa Delta, y mientras las autoridades sanitarias y expertos coinciden en que es necesario avanzar con la vacunación de la segunda dosis en este momento para enfrentarla.

Es que la variante, que aún no circula en forma comunitaria en el país, tiene una mayor contagiosidad y está generando una suba de contagios por Covid-19 en países donde creían ya dominada la pandemia.

En ese marco, la Sputnik V se alza como la vacuna más eficaz contra la variante Delta, según inform días atrás el Fondo Ruso de InversiónDirecta tras analizar los datos de un estudio científico reciente. “Sputnik V es más eficaz contra la variante Delta del coronavirus, detectada por primera vez en la India, que cualquier otra vacuna que haya publicado resultados sobre esta cepa hasta ahora: el estudio del Centro Gamaleya enviado para su publicación en una revista internacional revisada por pares”, comunicó el Fondo, a través de su cuenta de Twitter y en un posteo en el que, no obstante, no citó la revista científica que publicó el estudio.

Antes, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, había destacado a esta vacuna como “una de las más eficaces que tiene el mercado.

Con una dosis es muy similar al esquema completo de AstraZeneca, de Sinopharm y es muy similar a la cobertura de la única dosis del laboratorio Johnson”, realzó la funcionaria sobre la vacuna que, según una publicación de The Lancet, tiene una efectividad del 91,4 por ciento y del 100 por ciento en casos graves de infección por coronavirus.