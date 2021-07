El oficialismo ya tendría sus candidatos a diputados aunque sigue el hermetismo

Sin confirmación oficial, y a la espera del próximo sábado a la noche, el Frente de Todos parecería haber avanzado en la definición de una “fórmula de consenso” de la boleta bonaerense a candidatos a diputados nacionales con la platense Victoria Tolosa Paz, la postulante “del Presidente”, secundada por Daniel Gollán, ministro de Salud bonaerense y referenciado en el kirchnerismo. ”Igual hasta que no estén las firmas antes de las 23.59 del sábado, nada está cerrado”, se atajó un integrante del círculo de confianza de Alberto Fernández.

Ayer en Casa Rosada circularon múltiples versiones luego que trascendiera que producto de las conversaciones de las últimas horas entre Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner se habría “parido” la fórmula del oficialismo para postulantes a Diputados entre la titular del Consejo Nacionales de Políticas Sociales –que tiene a la Mesa del Hambre como uno de los programas más activos y al sanitarista que ganó visibilidad con la campaña de vacunación contra el coronavirus.

En las últimas semanas como candidato del kirchnerismo había asomado su segundo en Salud, Nicolás Kreplak. Pero este funcionario se quedaría en el ministerio provincial y tendría en carpeta dar impulso a un proyecto “muy caro” para la expresidenta, como es la integración de los tres subsistemas de salud: el público, el privado y el de la seguridad. Sobre esta agenda ayer volvió a debatir en un conversatorio virtual.

Al reingresar a Casa Rosada por la tarde, tras conocer a la hija de

Santiago Cafiero que había nacido unas horas antes, Fernández mantuvo un brevísimo contacto con la prensa acreditada y, al ser consultado sobre la definición de la nómina de candidatos bonaerenses del Frente de Todos, contestó: “Estamos bien” y se dirigió a su despacho en el primer piso del palacio gubernamental.

Cerca de la ex presidenta no hubo confirmaciones sobre si ya había “bendecido” a los postulantes del oficialismo a la cámara baja por el distrito que más le interesa -y donde está su bastión electoralpero deslizaron que los nombres conocidos ayer podrían llegar a confirmarse pronto. Desde el entorno de Gollán, en tanto, manifestaron que al funcionario nadie le había confirmado su candidatura y que, más allá de sus preferencias por estar inmerso en una campaña electoral alejado de una función ejecutiva, “no es cuestión de ganas. Sí lo definen arriba tiene que ir” como candidato.

En Casa Rosada, con todo, tampoco optaron por confirmar a los dos principales candidatos de la lista. “Tolosa Paz tiene grandes chances de encabezar y es la candidata del Presidente”, dijo un vocero consultado. Es que en el Gobierno han intentado resaltar el protagonismo del jefe de Estado en la definición de los postulantes bonaerenses al Congreso a contramano de la versión que daba cuenta que sería la Vicepresidenta quien tendría “la lapicera” para cerrar a los principales postulantes.

Siguen las negociaciones, con todo, para completar el resto de los precandidatos que ocuparan el resto de la lista. En el oficialismo tienen aspiraciones a sumar entre 15 y 20 diputados nacionales para engrosar el bloque que conduce Máximo Kirchner desde el 10 de diciembre próximo. Desde la pata sindical el que acaba de anunciar que buscará renovar mandato el 14 de noviembre es Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores y con buen vínculo con los dos máximos dirigentes de la coalición oficial.

Varios intendentes del Conurbano han sonado para reforzar la lista del oficialismo y dar poder territorial a la que será un intensa batalla electoral con Juntos por el Cambio, en especial, en la primera, cuarta y quinta secciones electorales. Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Mariano Cascallares (Almirante Brown) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), son algunos de los mencionados. Este último jefe comunal ayer participó de un acto con funcionarios bonaerenses en el que entregaron títulos de propiedad a varias familias de ese distrito del noroeste del GBA. Un día antes, había compartido otro evento oficial con la Secretaria de Comercio Interior, Paula Español.