Los alumnos deberán aprobar el 70% de los contenidos

Los estudiantes de todos los niveles deberán aprobar el 70 por ciento de los contenidos priorizados para pasar de año o grado, según definió ayer el Consejo Federal de Educación, que también aprobó instancias de intensificación de la enseñanza con seguimiento personalizado durante diciembre, febrero y marzo para aquellos con dificultades para alcanzar este objetivo.

En declaraciones a la prensa, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, explicó que el refuerzo de algunos contenidos durante los meses de receso escolar "no va a implicar diferir el inicio del próximo ciclo lectivo", y dijo que desde la cartera educativa nacional "vamos a promover el inicio más temprano posible en el 2022", que "esperamos sea el año de la normalidad".

En una sesión enlutada por el fallecimiento del titular de Cultura y Educación de Formosa Alberto Zorrilla, la 108º Asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE), que agrupa a los ministros del área de todas las provincias, permitió arribar a un acuerdo de trabajo pedagógico para el segundo semestre del año.

Objetivos

Los principales objetivos son los de incrementar el tiempo de enseñanza, fortalecer la presencialidad y los aprendizajes en todo el territorio, fijando metas que permitan evaluar si las y los estudiantes están en condiciones de avanzar en sus trayectorias educativas.

También se propusieron una serie de actividades pedagógicas para brindar mayores oportunidades de aprendizaje a quienes lo necesiten.

"Fue una reunión muy positiva del Consejo Federal de Educación, porque aprobamos todas las pautas para las instancias de promoción de este ciclo lectivo excepcional, todavía atravesado por la pandemia", dijo Trotta a los medios que lo aguardaban en las afueras del palacio Sarmiento al término de la reunión, que se prolongó por más de tres horas.

En ese sentido, uno de los acuerdos más importantes es que "todos los estudiantes de los distintos niveles educativos tienen que poder acreditar el 70% de los contenidos priorizados para la promoción de este ciclo lectivo", lo que "fue acompañado de forma unánime por las 24 jurisdicciones educativas" reunidas por videoconferencia.

"Lo que necesiten los chicos para pasar de grado lo deben trabajar en cada una de las escuelas, en la diversidad de realidades, y dentro de la propuesta pedagógica de cada una. Nosotros, lo que hemos planteado son pautas de organización dentro del aula. Los aprendizajes siempre son heterogéneos, pero hoy lo son mucho más a partir de la pandemia", dijo.

La resolución también fija estrategias para intensificar la enseñanza según las categorías de participación de las y los estudiantes en las propuestas escolares, así como nominalizar las trayectorias escolares para atender a las necesidades pedagógicas de cada estudiante.

En ese sentido, Trotta explicó que se resolvió "fortalecer la trayectoria educativa de los y las estudiantes que han tenido intermitencias en la continuidad educativa o un nivel de intensidad bajo", es decir, que hayan alcanzado una participación entre el 25% y el 70% en las actividades de clase propuestas por la escuela (intermitencias) o menor al 25% (baja intensidad).

Informe

Para ello, las jurisdicciones deberán presentar un informe detallado de las trayectorias escolares de las y los alumnos antes del 31 de agosto, cualquiera sea la forma de escolarización adoptada.

"Con esta decisión unánime estamos dando un mensaje de responsabilidad en cuanto a lo que debe ser la calidad educativa y la garantía de los aprendizajes de todos los estudiantes", dijo el ministro.

Asimismo, con relación a las y los estudiantes con trayectorias desvinculadas por razones preexistentes a la pandemia que no hayan participado de las actividades escolares previstas en el primer semestre de 2021, se continuarán implementando estrategias de revinculación.

Respecto a la promoción en el nivel primario, quienes al cierre del ciclo lectivo 2021 hayan logrado acreditar entre el 40% y el 70% de los objetivos de aprendizaje, promocionarán de manera acompañada y contarán con un plan de actividades compartido entre el docente del grado que deja y el docente del grado al que accede.

Finalmente, no promoverán quienes al momento de la finalización del ciclo lectivo 2021 alcancen una acreditación menor al 40%.

Secundario

En cuanto al nivel secundario, las y los estudiantes promocionarán cuando acrediten como mínimo el 70% de los contenidos priorizados en las unidades curriculares definidas. Quienes, al momento de cierre del ciclo lectivo 2021 hayan logrado acreditar entre el 40% y el 70% de los contenidos priorizados para el pasaje al año subsiguiente, dispondrán de instancias de intensificación de la enseñanza para los aprendizajes no alcanzados con seguimiento personalizado durante los meses de diciembre, febrero y marzo.

Concluidas estas instancias, si él o la estudiante no hubieran alcanzado al menos el 70% de aprobación requerido se habilitará la aplicación del régimen académico vigente en cada jurisdicción.

En el encuentro también se presentó la "Guía para instituciones educativas: condiciones y recomendaciones para habitar la escuela", que ratifica y amplía los alcances de los protocolos vigentes.

"La Argentina fue uno de los primeros países del mundo que llevó adelante una evaluación de la realidad educativa en el marco de la pandemia, ese es un punto que tenemos que destacar y esos resultados que implican también determinar esas trayectorias educativas que tuvieron menor intensidad en el marco de la no presencialidad, implicaron el despliegue de políticas educativas no solo den cabeza del estado nacional sino de las 24 jurisdicciones educativas como ha sido el Programa Acompañar que seguimos llevando adelante y hoy reafirmamos ese compromiso de todas las jurisdicción de garantizar el derecho a la Educación", concluyó.