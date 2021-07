Habilitan feria judicial para investigar a Macri por supuesto contrabando de armas

El juez en lo penal económico Javier López Biscayart habilitó ayer la feria judicial de invierno para investigar la denuncia del Gobierno nacional contra el ex presidente Mauricio Macri por presunto contrabando de armas a Bolivia.

A la vez, aceptó como abogado defensor de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, otra de las denunciadas, a Juan Marcelo Curi.

López Biscayart ordenó medidas de prueba solicitadas por el fiscal Claudio Navas Rial, y pidió al ministerio de Relaciones Exteriores que aporte de inmediato el original de la carta que figura como recibida en la Embajada Argentina en Bolivia, en el que las entonces autoridades de ese país agradecían el envío de armamento.

Concretamente, el 12 de noviembre de 2019 un avión Hércules C-130 partió de El Palomar a Bolivia con el material bélico consistente en 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógeno en spray MK-9; 05 gases lacrimógeno en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS; y 52 granadas de gas HC.

El magistrado también ordenó que el ministerio informe si en la Embajada Argentina en Bolivia, durante noviembre de 2019, se registró el ingreso informático de un sobre cerrado proveniente de la Fuerza Aérea Boliviana destinado al entonces embajador Normando Álvarez García, y si hubo requerimientos de seguridad o protección por parte de las autoridades de la Embajada.

Además, que se entreguen todas las cartas o comunicaciones recibidas de la Embajada Argentina en Bolivia durante los meses de octubre y noviembre de 2019 y aporte los datos de las personas que se encontraban destinadas a cumplir funciones en la Embajada Argentina en Bolivia durante noviembre de 2019.

Incluso, pidió los registros fílmicos de la mesa de recepción de documentos de la Embajada de Bolivia durante el mes de noviembre de 2019 y donde se habría entregado la carta del Gobierno Boliviano.

Por otra parte, al ministerio de Defensa de la Nación le pidió la información y documentación relacionada con el vuelo de un avión Hércules C-130 de una fuerza de su dependencia que trasladó el supuesto cargamento.

Y reclamó al ministerio de Seguridad de la Nación que informe se inició algún sumario administrativo en ámbito de alguna de las fuerzas bajo su dependencia y por los hechos denunciados.

Cargamento investigado

López Biscayar también reclamó a la Dirección General de Aduanas que en 48 horas entregue la actuación original correspondiente a la tramitación de la destinación de exportación temporaria del cargamento investigado, y los registros fílmicos que hayan registrado los procedimientos de control aduanero concretados en el Aeropuerto de El Palomar y en La Quiaca al momento de partida de este.

Al responsable de la I Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina (Aeropuerto Internacional de El Palomar) que entregue la autorización de salida del avión Hércules C-130, el 12 de noviembre del 2019, y los registros fílmicos correspondientes a ese día así como la carga de la aeronave.