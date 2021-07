El acuerdo con el FMI, por 10 años y con pedido de reformas

La Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) continúan las negociaciones para intentar un acuerdo por un nuevo programa de financiamiento de Facilidades Extendidas, que tiene un plazo de pago de 10 años.

Desde un sector se especulaba por un plazo mayor de pago -se habría hablado de hasta 20 años- pero esa posibilidad fue desterrada la semana anterior, durante la conferencia de prensa que suele ofrecer cada jueves por medio el vocero del Fondo, Gerry Rice, luego de un fin de semana en que sesionó el G20, con iniciativas específicas para el financiamiento de los países a través del FMI.

Rice confirmó que las discusiones bilaterales del Fondo con la Argentina son “muy productivas”, y que las mismas siguen siendo en torno de un plan de facilidades extendidas, que contempla un plazo de diez años para la devolución total del préstamo. Así lo marca también el estatuto del organismo multilateral.

Señaló además, que aún se encuentra en etapa temprana de discusión el mecanismo de reasignación de las reservas que van a recibir los países más ricos que no las necesiten, cuando se concrete el reparto a fines de agosto próximo de un total de 650.000 millones de dólares en el marco de la ampliación de los Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda del FMI.

“Sí, estamos examinando la posibilidad de un acuerdo de Facilidades extendidas del FMI. Hacia allí se dirigen las conversaciones”, dijo el portavoz al ser consultado por la prensa si la Argentina podría acceder a otro tipo de financiamiento.

Este tipo de programa de financiamiento tiene un plazo de pago de 10 años, y para obtener el aval del organismo requiere la implementación de reformas estructurales, se aclaró.

Rice indicó que “esas conversaciones proseguirán y no tenemos una fecha específica” para su finalización.

Club de París

La Argentina, por su parte, logró una ventana de tiempo con el Club de Paris y puede extender las negociaciones hasta marzo de 2022, sin la presión por más vencimientos con dicho organismo, que pone como condición un acuerdo con el Fondo.

La prioridad del Gobierno es armar “un buen acuerdo”, en pos de la sostenibilidad y el crecimiento, antes que un pronto pacto, aunque en el medio están las elecciones.

Tras las reuniones técnicas mantenidas en Venecia en el marco del G20 durante el fin de semana, Guzmán mantuvo un encuentro con Kristalina Georgieva, que dio inicio formal a dicha misión técnica que se desarrolló hasta este martes.

Luego de concluir la misión entre la Argentina y el FMI, las partes anunciaron que lograron “avances y entendimientos en temas clave”, en el marco de las negociaciones para alcanzar un acuerdo para la refinanciación de la deuda de U$S 44.000 millones que el país mantiene con el organismo.

En este sentido, se destacaron avances en tres áreas clave, en cuanto a políticas para el desarrollo del mercado de capitales doméstico, la administración tributaria y el desarrollo de sectores generadores de divisas.