Preparan la renovación de Ahora 12, con la mira puesta en las elecciones

El 31 de julio vence el programa Ahora 12 que permite prorratear hasta en 18 pagos la compra de distintos bienes y servicios. Aún no está la información oficial, pero tanto desde el sector privado como desde el sector público dan por hecho no solo que se renovará sino que además la nueva edición podría incluir más productos y beneficios.

Según trascendió, entre las posibilidades que están bajo análisis se cuenta la de extenderlo a 24 cuotas para algunos rubros con el objetivo de darle impulso al consumo alicaído de cara a las elecciones.

Según datos de Came, las ventas minoristas acumularon durante el primer semestre un alza interanual del 15%, pero aún están 13% abajo del mismo período de 2019 a precios constantes.

Ahora 12 depende del ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas. Hace unos días, la Cámara de Argentina de Comercio (CAC) le solicitó a esta cartera que se extienda el programa sin que se encarezcan los intereses. Si bien en algunos casos las cuotas no tienen recargos en otros hay topes mensuales establecidos por el Estado.

A este pedido se suma el de los fabricantes de celulares que le piden al Gobierno que reconsidere incluir dentro del programa a los aparatos de baja gama, con un precio inferior a $50.000. Los celulares fueron una de las piedras angulares de Ahora 12 pero este año quedaron fuera del acuerdo.

El último dato actualizado muestra que entre enero y abril de este año las ventas hechas con este programa alcanzaron los $232.407 millones. Sin embargo, la evolución de esos cuatro meses no fue pareja.

El programa tuvo un pico en marzo cuando la facturación llegó a los $70.000. Pero con la renovación de abril las cosas cambiaron. Por un lado se eliminó el período de gracia de tres meses que regía desde la cuarentena de 2020 y por el otro se acortaron las cuotas para indumentaria y calzado, dos de las categorías dominantes.