La inflación de junio fue 3,2% y acumula 50,2% en los últimos doce meses

La inflación de junio alcanzó el 3,2% y en los primeros seis meses del año la suba de precios acumuló así un 25,3%, de acuerdo a los datos que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El índice de precios al consumidor marcó una pequeña desaceleración respecto al 3,3% que había registrado en mayo, pero no el ritmo inflacionario presiona a la proyección que planteó el Gobierno de 29% para todo 2021.

El Gobierno preveía una suba de precios de 29% anual, aunque admitió el mes pasado que le agregó unos cuatro puntos porcentuales a esa estimación, por lo que habría un rango esperable de hasta 33% para este año.

Las divisiones con mayores subas fueron transporte (6%), por aumentos en compra de vehículos, combustibles y taxis; y, salud (4,8%), por las alzas en productos medicinales y en las prepagas.

Por otra parte, la inflación acumulada de los últimos doce meses fue de 48,8%. La suba de precios de junio estuvo empujada, en parte, por la aceleración de los precios de los alimentos y bebidas (3,1%), uno de los rubros que más peso tienen en la canasta que mide el Indec.

El incremento en el segmento Alimentos y Bebidas se redujo a 3,1% mensual, luego de haber aumentado 4,3% mensual en abril. Se registró una desaceleración general de todos los rubros que componen la división excepto en Verduras, destacándose la caída de Frutas y la desaceleración de Aceites, Lácteos, Pan y cereales y Carne, rubros que, de todos modos, registraron los mayores aumentos dentro de la división.

Transporte lideró la inflación del mes, con una suba de 6,0% mensual (vs. 5,7% abril), por aumentos de precios regulados como combustibles y transporte público; y también de adquisición de vehículos; mientras que Salud se incrementó 4,8% mensual (3,7% abril), por aumentos autorizados en prepagas y subas de medicamentos. También aceleraron Recreación y cultura a 3,1% mensual (vs. 1,5% abril) y Comunicaciones, en menor medida, hasta 1,0% mensual (vs. 0,5% en abril)

La cifra de suba de precio de junio estuvo en línea con lo que esperaban las consultoras privadas. En este sentido, las entidades de la plaza financiera local estimaban que la inflación iba a ser de 3,2% la variación de precios del mes pasado pero por debajo del 3,3% registrado en mayo, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central a fin de cada mes.