El Gobierno dijo que Esteban Bullrich tiene vuelo "garantizado", pero con Macri "no habrá excepciones"

La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, aseguró que el senador nacional Esteban Bullrich tiene un vuelo "garantizado" para los próximos días, en tanto que advirtió que con el ex presidente Mauricio Macri "no habrá ningún tipo de excepciones" para su regreso al país.

"Bullrich no está varado, tiene garantizado un vuelo para los próximos días para él y su familia. Me ocupé yo de averiguarlo", resaltó la funcionaria nacional en declaraciones radiales. En tanto, señaló que "Macri salió de vacaciones y no habrá ningún tipo de excepciones con él". Carignano advirtió: "Si vive en la Provincia de Buenos Aires, deberá alojarse en un hotel".

En el caso de Bullrich, quien padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), viajó a Estados Unidos para realizarse un tratamiento médico y pensaba regresar el fin de semana, pero no lo logró por la reprogramación de vuelos a raíz del cupo vigente d e ingresos al país.

Este miércoles, la titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Paola Tamburelli, confirmó que ya tiene un vuelo asignado para regresar. “Estoy en permanente contacto con toda la familia, sé que están los siete allá: Esteban Bullrich, con la esposa y sus hijos. Está todo el Gobierno ayudando para su regreso, logramos adelantar la fecha que ellos tenían para regresar, que era el día 22, y lo están haciendo antes”, afirmó.

En declaraciones, sostuvo que hay “casos especiales”, como el del senador y el de otras personas que presenten “razones de salud o necesidades de tipo humanitarias”, para adelantar su vuelta. “Siempre están las embajadas, los consulados, dispuestos a colaborar dentro del sistema para tratar de facilitar su regreso, estamos todos a disposición para ayudar”, agregó.

En tanto, Macri se quedó varado en Suiza luego de que su vuelo de regreso a la Argentina fuera cancelado. El ex presidente se encuentra en la ciudad de Zúrich, a donde había viajado como titular de la Fundación FIFA luego de su gira por España y tenía previsto abordar el avión de regreso a la Argentina este martes, pero en las últimas horas el vuelo fue cancelado.

Sin fecha de regreso por el momento, Macri se quedó junto a su esposa, Juliana Awada, en la residencia que le ofreció la FIFA, y se convirtió en otro de los argentinos afectados por el cupo diarios de ingreso de personas desde el extranjero que estableció el Gobierno en el marco de la pandemia.