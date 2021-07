Tres jóvenes condenados por el crimen de la policía llamada Micaela Romero

Tres jóvenes fueron declarados ayer culpables del crimen de Micaela Romero, la integrante de la Policía Federal Argentina (PFA) asesinada por “motochorros” que la asaltaron en agosto de 2020 en el partido bonaerense de Quilmes, y como eran menores de edad al momento del hecho, la Justicia recién fijará el monto de la pena que deberán cumplir en prisión dentro de un año.

Fuentes judiciales informaron que el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil 2 quilmeño adelantó la lectura del veredicto, que resultó condenatorio para los imputados, dos de 18 años y uno de 17, quienes seguirán detenidos en un instituto de seguridad en 2022.

“Me siento con un aire de decepción”, escribió María Constante, la madre de la víctima, en la página de Facebook “Justicia por Micaela Romero”, y si bien sostuvo que el hecho de que los declararon culpables a los acusados eran una de sus “metas”, el fallo le dejó un “sabor amargo”.

“Entonces me pregunto yo: ¿hemos ganado o hemos perdido? ¡Yo lo único que sé es que a mi hija no la tengo más y eso no se cura con nada! ¡Leyes de Argentina para menores que matan deben cambiar!”, señaló.

En los alegatos de la semana pasada, la fiscal María Julia Botasso y el particular damnificado coincidieron con el pedido de 25 años para todos los acusados.

Según las fuentes, la instructora judicial pidió que se condene a los acusados por el delito de “homicidio en ocasión de robo doblemente agravado”.