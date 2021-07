En la Ciudad observan "muy atentos" el impacto epidemiológico de los festejos por la Copa América

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, afirmó que en la Ciudad están "muy atentos" para evaluar si los festejos multitudinarios por el triunfo de la Selección argentina en la final de la Copa América, así como también remarcó que "es evidente" que la variante Delta "está viniendo al país con las personas que están retornando" desde el exterior.

En la noche del pasado sábado, luego de que el combinado dirigido por Lionel Scaloni conquistara el certamen continental, el Obelisco y distintos puntos de la Ciudad y el país se colmaron de gente, en una imagen tradicional de la prepandemia, pero muy preocupante en estos tiempos en que se debe mantener la distancia social.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que esos festejos de miles de personas provoquen un incremento en la cantidad de contagios, el funcionario de la Ciudad respondió: "Todavía no han pasado los días como para poder evaluar el impacto. Estamos muy atentos para ver la epidemiología y la transmisión comunitaria del virus. En los próximos días podremos evaluarlo con más precisión".

Por otra parte, el titular de la cartera sanitaria porteña subrayó que "es evidente que la variante Delta está viniendo a la Argentina con las personas que están retornando" de viajes por el exterior. En ese sentido, insistió en que "toda persona que vuelva al país debe cumplir los siete días de cuarentena estricta dentro de su casa, aislada de su propia familia y hacerse un PCR al séptimo día, aunque no tengan síntomas", ya que explicó que hubo casos de gente que había contraído el virus y recién se enteró tras obtener el resultado de ese testeo.

"Es una variante de muchísimo cuidado y requiere de nosotros mucho foco para poder cumplir los protocolos y así demorar lo más posible la circulación comunitaria", reiteró. En conferencia de prensa, Quirós también se refirió a la iniciativa de la Ciudad para evaluar la posibilidad de combinar vacunas contra el coronavirus.

"El viernes completamos la inclusión de los voluntarios y todos ya recibieron la segunda dosis. Ahora estamos con el seguimiento inicial de la reacción. Los datos todavía no están analizados estadísticamente", señaló. De todos modos, explicó que hasta el momento han visto "una buena aceptación y no se ha identificado ninguna problemática particular". "La información es alentadora", celebró el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.

En lo que respecta a la situación epidemiológica de la Capital, el funcionario porteño informó que se llevan contabilizados 463.094 contagios y 10.965 muertes. En tanto, acerca de la campaña de vacunación, indicó que se aplicaron hasta el momento 2.104.854 dosis a toda la población.