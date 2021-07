Alberto, sobre Cuba: “Yo no sé lo que está pasando, pero terminemos con los bloqueos”

En medio de las movilizaciones en Cuba, el presidente Alberto Fernández evitó hoy referirse a la cuestión y reclamó el fin del bloqueo contra el país caribeño que mantiene los Estados Unidos.

“Yo no sé lo que está pasando en Cuba, pero terminemos con los bloqueos. Los pueblos deben resolver la manera en la cual quieren vivir, si tenemos que favorecer la paz de estos. No hay nada más inhumano en una pandemia que un bloqueo”, dijo el Presidente.

El mandatario también habló de la denuncia que su Gobierno efectuó contra el expresidente Mauricio Macri y otros exfuncionarios por el supuesto envío de material bélico a Bolivia.

“Es importante que conozcamos cómo es la historia. El Gobierno de Bolivia me cuenta de la nota que encontraron donde el Jefe de la Fuerza le agradecía el envío de un material bélico, donde había balas de goma, gases lacrimógenos, todo para reprimir las manifestaciones públicas. Había una copia sellada por la embajada, estaba la copia en la Embajada”, dijo Fernández en una entrevista.

Y agregó: “Realmente sentí mucha vergüenza y pesar. Al margen de esto, esta conducta puede significar un delito. Por eso Soria, Frederic y Marco del Pont presentaron hoy la denuncia para que se investigue lo ocurrido. Es un tema muy grave. La Argentina tiene una historia contra el golpismo. No hay lugar para soportar rupturas institucionales. Era necesario hacer esta denuncia”.

El Presidente contó también que le pidió al canciller Felipe Solá que “busque si había algún cable de la embajada argentina sobre esa nota, están en búsqueda de ese ”.