¿Cuál es el verdadero secreto que desvela a Macri?

Sin verdadero afán de batallar por su capital político, Mauricio Macri se fue a Europa y dejó librada a su suerte a Patricia Bullrich, su cancerbera más fiel y guardiana de la ortodoxia.

Abandonada por su jefe, "Pato" se rindió de manera incondicional ante los pies de Horacio Rodríguez Larreta. En CABA no habrá herencia macrista. Pero con toda la carga simbólica que representa para el ex presidente haber capitulado frente a Larreta, éste tema (quién es el líder de la oposición) no está a tope en el listado de las cosas que de verdad lo preocupan.

La primera comenzó a explicitarla el pasado fin de semana, cuando por las redes ensayó la misma estrategia defensiva de "Ella" (así llama Macri a CFK en la intimidad) y se mostró como una víctima del Lawfare contra su familia y sus hijos. En especial en la sensible causa Correo, donde Carlos Zannini le quiere devolver una a una las trapisondas judiciales que los empleados del ex presidente, como "Pepín" Rodríguez Simón le hicieron entre 2015 y 2019.

Pero oculta en el baúl de las siete llaves, Mauricio Macri también viajó a Europa con su verdadera gran preocupación personal. Terminar con un dilema que le genera una ansiedad muy particular: los médicos le aconsejan operarse la próstata.

Ese es su verdadero desvelo y no los avatares de la política por los efectos que tendría en su vida privada. Hasta el punto en que el tema se transformó en una obsesión. Es, sin dudas, un secreto muy guardado.