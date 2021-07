Detectan "inconsistencias" en envío de armamento a Bolivia

Un informe oficial y preliminar del Ministerio de Seguridad que conduce Sabrina Frederic constató "inconsistencias" en el envío de material y armamento policial por parte del Gobierno de Mauricio Macri a Bolivia para reprimir las protestas sociales ante el golpe de Estado contra Evo Morales, hecho que fue denunciado esta semana por el Gobierno de ese país.

Así lo asegura un documento preliminar de las fuerzas federales a partir de la investigación administrativa que ordenó Frederic el jueves pasado a los jefes de las cuatro fuerzas, luego de que se conociera la denuncia del canciller boliviano, Rogelio Mayta.

Según aclararon desde ese Ministerio, la información será actualizada en las próximas horas con el objetivo de "esclarecer" las denuncias realizadas por el Gobierno boliviano, y luego de que Frederic estableciera un plazo no mayor a 72 horas para realizar un "análisis exhaustivo sobre las posibles responsabilidades de autoridades y agentes federales" en los hechos.

Concretamente, el informe oficial dado a conocer ayer sábado da cuenta de "inconsistencia entre lo autorizado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (el exRenar) y lo autorizado y registrado por la Policía boliviana".

Este documento se suma a las declaraciones del ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, quien anunció que está confirmada la existencia del original de la carta que el exjefe de la Fuerza Aérea boliviana envió al exembajador argentino agradeciendo el envío de material policial.

Luego, cita un "dato llamativo": "El Grupo Alacrán no es el encargado de manejar munición antitumultos sino que utiliza armamento letal. Por tal motivo, no se comprende las aludidas prácticas de entrenamiento que insumieron las 70.000 municiones 12/70 AT que el Grupo habría realizado en el Estado Plurinacional de Bolivia", dice el informe oficial.

Y concluye: "La inconsistencia entre lo autorizado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (exRenar) y lo autorizado y registrado por la policía boliviana muestra diferencias sugestivas en lo que refiere al armamento declarado ante las autoridades bolivianas (granadas no informadas) y las cantidades de municiones registradas (1350 municiones anti-tumultos registradas por la policía boliviana y más de 70.000 utilizadas por la Agrupación Alacrán de la Gendarmería".

Frederic calificó como "gravísimo y escandaloso" el apoyo del expresidente Mauricio Macri al golpe en Bolivia en el año 2019 y habló de la información encontrada en los archivos de la Gendarmería. "Por ahora tenemos la posibilidad de confirmar que es altamente probable que esto haya sucedido", dijo y aseguró que "todos los funcionarios están trabajando para dar con los responsables".

Frederic remarcó que "muchas dependencias del Estado tuvieron que intervenir" para el envío de ese material durante el Gobierno de Juntos por el Cambio, y citó al "Ministerio de Defensa, de Relaciones Exteriores, de Justicia, de Seguridad y la Aduana". "Por lo tanto es muy difícil pensar que estas acciones no las supiera el expresidente" Macri, dijo Frederic.