“Si alguien espera que yo claudique ante un laboratorio, se equivoca”, dijo Alberto F.

El presidente Alberto Fernández afirmó que “la historia se repite y hoy hay muchos que no quieren que seamos libres y soberanos, y siguen pensando en patria para algunos”. Lo hizo al encabezar el acto central por el Día de la Independencia en la Casa histórica de Tucumán.

También sostuvo que la Argentina “tiene otras batallas” como la pandemia del coronavirus y cuestionó a “los que se enojan cuando cuidamos el ingreso de los argentinos al país” para retrasar la llegada de las nuevas variantes del virus, como la Delta, más contagiosa que las demás. “Es un virus perverso, que no para de mutar. Cuidamos que el virus que muta no ingrese y nos complique otra vez la situación, cuando estamos logrando avanzar rápidamente en el proceso de vacunación”, dijo el mandatario.

Los laboratorios

En ese marco, Fernández aseguró que “nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino, nunca. Espero que me entiendan, porque si alguien espera que yo claudique ante acreedores o laboratorios se equivoca, no lo voy a hacer, antes me voy a mi casa. No tendría cara para entrar a esa sala (en alusión a la Casa de Tucumán) si hiciera algo semejante”.

La referencia tiene que ver con la polémica que se generó con la farmacéutica Pfizer, que decantó en un amplio debate y la posterior modificación de la ley de vacunas, que ahora permite negociar con laboratorios como el mencionados y otros, como Moderna y Johnson y Johnson.

La frase de Fernández fue interpretada por algunos como una respuesta a Máximo Kirchner.

El diputado nacional había dicho el jueves en el Congreso que no quiere un país que ceda ante los caprichos de los laboratorios extranjeros, a pocos días de que el Presidente haya anunciado modificaciones en la ley de vacunas que permitirán el ingreso de inoculantes de compañías americanas.

Fernández cuestionó a quienes le reprochaban que “tenía un problema ideológico con una empresa norteamericana, que es la mayor proveedora de medicamentos del Estado argentino”, en relación al laboratorio Pfizer. Y argumentó con una crítica abierta dirigida a Juntos por el Cambio: “Simplemente nos costaba ponernos de acuerdo en los términos de un contrato. Cuando pongo mi firma, estoy comprometiendo a generaciones. Me hubiera encantado que piensen así quienes se endeudaron con el FMI. Si hubieran pensando en el futuro, hoy millones de jóvenes no lo tendrían hipotecado”, sostuvo.

“¿Argentina sabe que de acá a fin de año tenemos compromisos por $5.000 millones de dólares con el Fondo Monetario por un gobierno que asumió esos compromisos hace dos años atrás?”, preguntó Fernández de manera retórica. “Todos los días peleamos para que la Argentina se ponga de pie y contra los que quieren ver al país arrodillado”, exclamó.

La vacunación

Por otro lado, cuestionó a quienes “hicieron una enorme campaña para hacer creer que la vacuna era veneno” y aseveró que, de esa manera, “hicieron daño y postergaron el proceso de vacunación” contra el coronavirus. “Todos los días peleo contra los que quieren ver la Argentina arrodillada”, dijo el mandatario.