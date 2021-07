Crece la expectativa por la movilización del campo

El rechazo al cepo parcial a las exportaciones de carne fue contundente no solo de toda la cadena cárnica, sino de todas las actividades del agro. Es así que luego de conocerse la decisión del Gobierno, la adhesión a la movilización en San Nicolás para el 9 de julio impulsada por productores autoconvocados fue total y esperan que la concentración sea multitudinaria.

De todas maneras, los chacareros afirman que la protesta contra el Gobierno es por varios motivos. “El cepo a la carne fue la gota que rebalsó el vaso”, reconocieron, A esto, se le suma políticas en contra de la producción y de la propiedad privada: “Desdoblamiento cambiario, el intento de expropiación de Vicentín, el cupo de exportación del maíz, el apoyo a Grabois ante la usurpación de campos y el eterno discurso anticampo”, enumeraron.

En este sentido, los productores independientes convocaron a a todos los ciudadanos, de todos los rubros y actividades, a sumarse a esta movilización. “No es una marcha por el campo, sino por todos los argentinos honestos y trabajadores que aspiran a algo más que vivir de la limosna del Estado”, explicaron.

“Nos puede llevar a sorprender”, aseguraron desde la agrupación sobre la cantidad de personas que se espera en el acto, que tendrá lugar a partir de las 10. Se espera que hablen uno o dos oradores de los sectores que lleguen a la localidad bonaerense. Mientras que los ruralistas de la Mesa de Enlace cerrarán el acto.

Hay dudas sobre si hablará el presidente de Coninagro, Carlos Lannizzotto, quien recientemente lanzó su candidatura como Senador Nacional, y los organizadores pidieron explícitamente que no haya participación de políticos ya que quieren que sea una “manifestación de los ciudadanos”.

Desde la organización de productores autoconvocados indicaron que hasta el momento ya confirmaron su presencia representantes de 100 localidades, de 15 diferentes provincias.

Si bien se espera que el grueso de la concurrencia sea de la provincia de Buenos Aires, seguido por otras cercanas, como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algunos asistentes viajarán más de 1200 kilómetros para llegar al encuentro.

Es el caso de algunos productores agropecuarios de la provincia de Salta, incluidos los Gauchos de Güemes. “Es una reivindicación de lo que pasó en Salta que no nos dejaron desfilar”, explicó el organizador de la movilización, Abelardo Usandivaras, luego de lo que los gauchos calificarán como un “desplante” lo que sufrieron en los actos que encabezó el presidente Alberto Fernández por el bicentenario de la muerte de Martín Miguel de Güemes el 17 de junio pasado.