Avanzan las charlas de unidad en el PRO

Con Mauricio Macri fuera del país, la máxima dirigencia del PRO avanzó en las últimas horas en una serie de reuniones en busca de acordar listas de unidad tanto en la provincia de Buenos Aires como en Capital Federal. Fuentes partidarias confiaron en que, si bien todavía no se arribó a un acuerdo, entre el domingo y el lunes podría concretarse el anuncio.

La disputa en territorio bonaerense se libra entre Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri. El alcalde porteño empuja a Diego Santilli como cabeza de la lista de diputados nacionales, lo que es resistido por el jefe comunal de Vicente López que pretende que esa lista sea definida por la dirigencia bonaerense.

Pese al tironeo, Larreta y Macri se reunieron en los últimos días y ese diálogo continúa. “Hay avances pero todavía no se cerró”, dicen cerca de Larreta. Macri, por su parte, mandó a decir que sigue sosteniendo su listas para las Paso. De todas formas, la dirigencia del PRO está convencida de que la sangre no llegará al río y que habrá unidad para enfrentar al radical Facundo Manes en la interna de septiembre.

El pase de Santilli a la Provincia cuenta con el respaldo de la mayoría de los intendentes del PRO. En las últimas horas le expresaron su apoyo, entre otros, Néstor Grindetti (Lanús), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Julio Garro (La Plata), Guillermo Montenegro (Mar del Plata) y Héctor Gay (Bahía Blanca), entre otros.

Macri reúne a algunos alcaldes del Interior, aunque su posición quedó debilitada tras la ruptura del grupo Dorrego, que reunía a los intendentes del PRO, la mayoría ya en los brazos de Santilli. Si bien la negociación viene por cuerda separada, lo que ocurra en la interna del PRO en Capital Federal puede terminar influyendo en el cierre bonaerense. En territorio porteño Larreta pretende que la lista de diputados nacionales sea encabezada por María Eugenia Vidal. La tensión del otro lado del Riachuelo es con Patricia Bullrich, que busca el mismo espacio.

Ayer las versiones eran encontradas. La más difundida, que la presidenta del PRO había resuelto no ser candidata y que se dedicaría a hacer campaña en todo el país. En cambio, algunos dirigentes de su entorno tanto en Capital como en Provincia, tendrían espacios en las listas.

Pero en algunos sectores del PRO decían que ese acuerdo no era tal y que no había que darlo por cerrado.

De todas formas, la idea que impera en el PRO es evitar la ruptura e ir con una lista única en especial en la Provincia para enfrentar al radical Manes.

Posse

El candidato que perdió la interna de la UCR Gustavo Posse amenaza con presentar una lista aparte de la de Manes, por lo que se buscaría una unidad. En ese marco la vicerectora de la Unnoba, que secundó a Posse en la referida interna, aspiraría a ser candidata a diputada nacional en la fórmula encabezada por el neurocientífico.