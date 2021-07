Por decreto, el Gobierno le abre la puerta a la compra de vacunas de Pfizer y Moderna

Cambio de hoja de ruta en cuanto a la compra de vacunas. Según fuentes oficiales, el Gobierno ya tendría confeccionado un decreto que permita destrabar el ingreso de dosis de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson (Jenssen).

Ayer el oficialismo se había negado a tratar en Diputados un cambio a la ley de Vacunas que facilitara el ingreso de estas inmunizaciones, todas de laboratorios de Estados Unidos. Cabe recordar que el Gobierno norteamericano había ofrecido millones de dosis a países latinoamericanos.

La norma, según trascendió, está destinada a modificar los párrafos de la ley de Vacunas que objetó el laboratorio estadounidense Pfizer y que impidieron la firma del contrato con ese laboratorio -que entre otras cualidades que cuenta es que se puede aplicar a menores- para la compra de vacunas contra el Covid.

Durante la semana hubo varias reuniones para tratar el tema: el martes la ministra de Salud, Carla Vizzotti y la asesora presidencial Cecilia Nicolini, habían estado reunidas con la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Ayer la ex senadora se reunió con el presidente Alberto Fernández, para darle los puntos finales al decreto.

Al parecer, el primer mandatario firmaría hoy el DNU que posibilitaría el ingreso de dichas vacunas y luego habría un anuncio oficial, con los detalles, que las fuentes anoche no quisieron adelantar.

Rechazo en diputados

La noticia comenzó a correr luego que un pedido de la oposición en la Cámara de Diputados para que se debata un proyecto destinado a modificar la ley de Vacunas fue rechazado por el Frente de Todos, que lo consideró “inoportuno”! en medio de las negociaciones con el laboratorio estadounidense Pfizer.

“No es el momento. El Ejecutivo está en negociaciones con el laboratorio y no vamos a modificar la ley en este momento”, dijo el diputado kirchnerista Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la cámara baja.

La oposición pretendía incorporar sobre tablas un proyecto para cambiar la ley, quitar la palabra “negligencia” que fue considerada como uno de los obstáculos para la compra de vacunas Pfizer, hasta ahora, como se dijo, la única autorizada para su aplicación en menores de 18 años.

El Congreso nacional había aprobado el año pasado la ley de Vacunas para que el Gobierno nacional pueda adquirir dosis de este fármaco para inmunizar a la población contra el coronavirus. Y con esta normativa el Estado compró millones dosis.

Con esta ley -dicen en el oficialismo- se pudieron firmar acuerdos que permitieron gran cantidad de vacunas chinas Sinopharm, rusas Sputnik V y de AstraZeneca.

Las vacunas de Pfizer ya fueron aprobadas por la ANMAT; Moderna -aún no inició el trámite- y Janssen, aunque mantuvieron diálogos preliminares con el Gobierno

Lo que dijo pfizer

Pfizer advirtió, cuando uno de sus representantes estuvo en el Congreso, que no podía firmar el acuerdo de provisión tal como estaba redactada la ley

El interbloque de Juntos por el Cambio pidió debatir un proyecto de su autoría pero el oficialismo se opuso a esta solicitud con el argumento de que con la ley se compraron millones de vacunas y de que todavía no hay certezas de poder acceder a los fármacos de Pfizer.

“No vamos a seguir cambiando las leyes todas las semanas si el laboratorio no da el acuerdo”, destacó Yedlin.

El legislador destacó que se le otorgaron “las herramientas al Ministerio de Salud para entablar negociaciones con todos los laboratorios” y puso en valor que, por ese motivo, el ritmo que tomó la vacunación permitió tener una “respuesta necesaria para la baja de mortalidad en personas de mayores de 60 años”.

Sobre la vacunación de los menores, Yedlin dijo que “merecen una consideración particular ya que hoy un solo laboratorio está autorizado para la vacunación de esa población”, aunque se mostró optimista en que se sumarán en el futuro otras empresas.

“Desde el bloque del FdT, lo que planteamos, y por eso votamos negativamente el apartamiento del reglamento del macrismo, es que se trabaja como quedó claro en la reunión con el representante de Pfeizer con el único laboratorio que no se adecua a la norma argentina y pone reparos, y se espera también que garantice la disponibilidad de las mismas”, agregó.

El planteo opositor

La bancada opositora hizo este planteo en el primer tramo de la sesión, donde los diputados opositores Carmen Polledo, Claudia Najul y Ruben Manzi presentaron tres pedidos de apartamiento de reglamento para incorporar iniciativas que no fueron acordadas en la reunión de la Labor Parlamentaria, según el oficialismo.

La votación del pedido de Juntos por el Cambio resulto rechazada por 122 votos del Frente de Todos contra 112 de Juntos por el Cambio.

Requería una mayoría agravada para su tratamiento sobre tablas, de tres cuartos de los legisladores presentes en la sesión.

El planteo de tratar el proyecto para eliminar la palabra negligencia fue solicitada por Polledo, quien señaló que “desconocíamos que esa palabra era un obstáculo para firmar el contrato cuando lo aprobamos”.

“Si además hubo razones ideológicas o geopolíticas no me preocupa. Pero esta es la única vacuna autorizada en el país para personas de 12 a 18 años”, subrayó.

Por su parte, Najul dijo que existe “un reclamo de mamás y papás de niñas y niños con discapacidad, fibrosis quística, cáncer u otras enfermedades prevalentes que están esperando la oportunidad de vacunarse”.

En la provincia, también

En la Provincia, el oficialismo también se negó a tratar el proyecto de ley presentado por Juntos por el Cambio que habilita al Gobierno de Axel Kicillof a comprar la vacuna Pfizer para que todos los menores de 18 años que sufren patologías de salud severas puedan aplicárselas.

Se trata de un proyecto de ley presentado por el senador platense, Juan Pablo Allan, que apuntó a brindarle “la herramienta a la Provincia, que actualmente no la tiene, para comprar esta vacuna que es la única habilitada por el ente regulador de Argentina (ANMAT), para que se apliquen a menores de 18 años con complejidades de salud”, se explicó de la bancada opositora.