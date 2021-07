Argentinos varados en España: cancelaron un vuelo sobre la hora

Pasadas las diez de la noche del martes, en la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, de donde parte la mayoría de los vuelos internacionales que cruzan el océano y aterrizan en Argentina, se repite la incertidumbre que cientos de argentinos vivieron el año pasado, cuando la primera cuarentena por la pandemia obligó a cerrar fronteras y suspender vuelos.

Argentina acaba de restringir el ingreso de pasajeros provenientes desde Europa y, desde que Barajas aplica el protocolo Covid, es difícil visualizar las pantallas con las listas de aviones que están por despegar y los que acaban de aterrizar. Porque quedan del otro lado del control de seguridad que solo permite el ingreso de quienes puedan confirmar que tienen un pasaje o que fueron convocados por la aerolínea por suspensión del vuelo o para reprogramarlo.

La web de Aena, la empresa que gestiona el aeropuerto de Madrid, aseguraba que el vuelo de Iberia IB6841, previsto para despegar a las 0.55 de ayer, saldría con normalidad.

Sin embargo, una pasajera que venía desde Italia, hacía escala en Madrid rumbo a Buenos Aires y no quiso dar su nombre estuvo luchando hasta las once de la noche frente al mostrador de Iberia para que le dieran una solución cuando le informaron que su vuelo no despegaría esta madrugada, señala un informe de la periodista Marina Artusa.

Tenía dos valijas ya rotuladas con destino final a Ezeiza que tuvo que ir a buscar junto con un formulario rosa en el que Iberia le augura, pero no le asegura, que pueda subirse a un avión dentro de 15 días.

“Nadie se hace cargo ni te preguntan si tienes dinero para sobrevivir hasta entonces”, relató.