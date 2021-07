Qué efectividad poseen las vacunas contra la cepa Delta

Frente al creciente protagonismo que viene ganando en el mundo la variante del coronavirus conocida como Delta y el temor de que las vacunas no puedan ofrecer contra ella suficiente inmunidad, algunos desarrolladores han comenzado a dar a conocer estudios donde muestran que éstas garantizarían en general un adecuado nivel de protección. Identificada por primera vez en India, la variante Delta se ha convertido en la últimas semanas un cepa de preocupación mundial por su alta contagiosidad.

Los datos del Reino Unido, donde se ha convertido en la forma dominante, muestran que las infecciones con ella han aumentado en un 31% en los últimos siete días. Un análisis de la agencia de salud británica, la Public Health England (PHE) sugiere que esta variante no sólo es más transmisible que las anteriores sino que resulta más probable que produzca cuadros graves que requieran hospitalización.

Con todo, investigaciones recientes difundidas por los propios desarrolladores de vacunas indican que éstas serían efectivas para prevenir que la variante Delta produzca cuadros severos de Covid.

Desde el Centro de Investigación Gamaleya, responsable de la Sputnik V, aseguraron ayer que su vacuna tiene una efectividad contra la variante Delta “superior al 90%” y que “muestra una menor disminución de la eficacia” contra esta cepa que cualquier otra.

“La eficacia de Sputnik V contra la variante Delta es superior al 90%, ya que muestra una disminución menor en su eficacia contra Delta que cualquier otra vacuna que haya publicado resultados”, posteó ayer en su cuenta de Twitter el doctor Denis Logunov, uno de los responsables de su creación.

Durante una conferencia de prensa brindada ayer, Logunov explicó que los desarrolladores se guían por los datos de los sistemas de la Umias (Uniform Medical Information and Analytical System) y Egisz (Project Unified State Health Information System), que recopilan información de manera integral del sistema sanitario. Y “según esta información, incluso con respecto a la cepa Delta la efectividad de la vacuna Sputnik sigue siendo de alrededor del 90%”, indicó.

Con respecto a la vacuna de AstraZeneca, un análisis reciente de Public Health England en base a contagios registrados en ese país determinó que una sola dosis de ella prevendría en un 71% el riesgo de hospitalización, y que el nivel de protección se eleva al 92% tras recibir la segunda dosis completando de este modo el esquema de inmunización.

El mismo informe indica también que la vacuna Pfizer fue 94% efectiva para prevenir la hospitalización después de la primera dosis y 96% después de recibir las dos.

“Las vacunas de Pfizer y AstraZeneca tienen distintos niveles de protección contra contagios que se reducen con una única dosis y contra casos severos, como en los de la variante Delta, pero con el régimen completo de dos dosis la eficacia es análoga a la que vimos para otras variantes”, resumió ayer el virólogo e integrante del Proyecto Argentino de Genó- mica de SARS-CoV-2, Humberto Debat. Distintos especialistas pidieron en los últimos días extremar los recaudos para demorar la llegada de la variante Delta al país.

“Está produciendo un aumento exponencial de contagios en países europeos en pleno verano y donde el 60% de la población se encuentra vacunada, como el Reino Unido o Estados Unidos”, señaló el bioinformático Rodrigo Quiroga, investigador del Conicet, quien teme que su ingreso al país “nos pondrá en una situación complicada de acá a cuatro meses”. “Resulta fundamental disminuir la cantidad de personas que ingresan con Delta en los próximos dos meses para que la ola de contagios sea lo más chica posible. Por eso la medida del Gobierno de reducir de 2.000 a 600 los pasajeros es positiva”, remarcó el investigador.

