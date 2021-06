Plan Ganadero: los ruralistas condicionan negociaciones

En medio del anuncio de las limitaciones del 50% a exportar carne vacuna entre julio y agosto, el Gobierno lanzó un Plan Ganadero que busca incrementar la producción de carne de 3 millones a 5 millones de toneladas por año para abastecer tanto el mercado interno como externo, que desde el sector productivo por ahora no lo ven con buenos ojos.

El Plan Ganadero que presentaron el martes pasado el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el ministro de Agricultura, Luis Basterra, será elaborado y puesto en marcha dentro de los próximos 30 días y contará con beneficios para la producción, todos aspectos que engloba el proyecto del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) que por ahora está frenado.

Según contempla el borrador al que accedieron las fuentes, habría beneficios fiscales para los productores. Está en estudio la amortización acelerada de inversiones en Ganancias para incentivar la inversión productiva y en infraestructura. Por lo que se plantea para inversiones realizadas en bienes muebles nuevos (excluyendo los automóviles), como mínimo, en 3 cuotas anuales, iguales y consecutivas. Y para inversiones en construcciones y de infraestructura.

También, se analiza créditos fiscales para la compra de insumos con el 50% de las erogaciones realizadas en adquisición de semillas, fertilizantes y pasturas. Y también está en análisis el cambio de la valuación de hacienda por exención/postergación del impuesto a las ganancias por tenencia del diferencial de kilo para elevar el peso de cada animal.

De todas maneras, Kulfas sostuvo luego en una entrevista televisiva que los beneficios fiscales deben ser aprobados por el Congreso Nacional.

Además, contará con financiamiento para la mejora en la oferta forrajera, de la sanidad del rodeo y para inversión en infraestructura básica para el manejo de los animales.

Todos estos puntos fueron explicados detalladamente en la reunión que ambos funcionarios lideraron con la Mesa de las Carnes y la Mesa de Enlace el último viernes. Pero ni bien finalizó el encuentro, desde Confederaciones Rurales Argentinas pegaron el portazo y anunciaron que dejarán ese espacio hasta tanto no haya una señal concreta que levante el cepo parcial a las exportaciones de carne.

“Observamos que el Gobierno está encerrado en una teoría o diagnóstico tan equivocado en que el cierre de las exportaciones sigue siendo la herramienta adecuada para frenar el precio de la carne en los mostradores”, dijo el presidente de CRA, Jorge Chemes. “Siempre aguardamos la esperanza que la razón llegue y escuchen lo que le decimos desde afuera pero esa voluntad no está”, agregó el ruralista.

Mientras tanto, los dirigentes de la Mesa de Enlace comenzarán con las reuniones pedidas a los gobernadores de las provincias ganaderas, para buscar una salida a las restricciones para exportar. Los primeros en recibirlos serán los gobernadores de Corrientes y Chaco, Gustavo Valdés y Jorge Capitanich, respectivamente. Los encuentros serán de forma presencial y por ahora están confirmados Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina) y Jorge Chemes (CRA).