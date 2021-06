Repudian al Gobierno por los vuelos: 45.000 varados

El Gobierno no cederá. La decisión de restringir el ingreso de argentinos desde el exterior se mantendrá inalterable hasta el 9 de julio. En total, según cifras oficiales, son poco más de 45.000 las personas que se encuentran en el extranjero por turismo y que tendrán inconvenientes para regresar al país durante las próximas semanas.

Desde el Gobierno nacional afirmaron que no puede considerarse como un “varado” a ninguna de las personas que a partir de hoy tengan problemas para volver, ya que no hubo una medida sorpresiva. Explicaron que todos los viajeros firmaron una declaración jurada donde aceptaron que “la salida del país implicará la aceptación y asunción de las consecuencias sanitarias, legales y económicas derivadas de estas y del eventual reingreso a la Argentina”.

Ante la reiteración de quejas, desde la Casa Rosada le transfirieron la responsabilidad a la gente que en medio de la pandemia viajó por turismo. “Hemos advertido que cuando uno firma la declaración jurada, uno asume las responsabilidades. Las personas que decidieron salir lo hicieron aceptando las consecuencias de lo que implica salir en pandemia”, sostuvo la titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Florencia Carignano.

Así, desde el Gobierno nacional defendieron la medida, que tiene como principal objetivo retrasar el ingreso de la variante supercontagiosa del coronavirus llamada Delta, responsable de uno de cada cinco casos de Covid-19 en Estados Unidos.

LEÉ TAMBIÉN // Pide que no se limite el ingreso de argentinos al país

“El problema en estos días no son las medidas que tomó el Gobierno, el problema es la pandemia. A muchos los perjudica, pero a muchos otros los perjudica tener que cerrar sus negocios. Si no cerrábamos, en dos semanas teníamos un colapso sanitario”, dijo.

Uno de los argumentos para impulsar la baja en el cupo que puede ingresar al país, que pasó de 2000 a 600 personas por día, fue el alto incumplimiento que detectó el Gobierno en los controles de las personas que arribaban al país. La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) confirmó que cuatro de cada 10 personas que ingresaron al país no cumplieron la cuarentena correspondiente. Por este motivo, ya se presentaron 287 denuncias penales.

“No decidimos entre lo bueno y lo malo, decidimos entre lo feo y lo muy feo”, agregó Carignano, que actuó como vocera del Gobierno para defender la medida que generó quejas entre los argentinos que buscan regresar al país.

Según datos oficiales, el 30% de los argentinos que están en el extranjero lo hicieron para descansar, en su gran mayoría los destinos elegidos fueron Estados Unidos y España. “Venimos diciendo desde hace tiempo que no era el momento”, resumió Carignano, quien informó que habrá excepciones para los “casos extremos”. Si bien la medida fue defendida por Carignano, algunos miran al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien estampó con su firmó la Decisión Administrativa que reglamentó la decisión que tuvo una puja entre el Ministerio de Salud, a cargo de Carla Vizzotti, y Migraciones y la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac). En este caso primó la mirada sanitaria.