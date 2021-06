Pide que no se limite el ingreso de argentinos al país

Tras haberse puesto en marcha un endurecimiento de medidas que supone la reducción de personas que pueden entrar a la Argentina, el bloque parlamentario de Juntos por el Cambio solicitó que no se limite el ingreso de argentinos al país. Así, un grupo de diputados nacionales -Alfredo Cornejo, Jimena Latorre y Luis Petri- presentó un proyecto de resolución para dejar sin efecto el cierre de fronteras y las restricciones que dejarán a miles de varados en el exterior.

Los parlamentarios opositores consideraron que la medida es “inconstitucional por ir en contra de los derechos constitucionales que el Estado está obligado a garantizar”. “[La Disposición 1798/2021] restringe, lesiona y altera el derecho de libre circulación”, se señaló a través de un comunicado, y se enfatizó en que “deben considerarse las consecuencias y los efectos que su vigencia actual está produciendo y los daños a futuro”.

En este sentido, el pedido de los dirigentes opositores también remarcó que “las medidas eficaces y comprobadas ante las mutaciones del Covid-19 son la prevención y el control”. “Inconstitucionalmente se opta por medidas de restricción y cierre que no podrán tener solución de continuidad ante los daños que desde la fecha de emisión de la medida la misma está provocando”, destacaron los diputados de Juntos por el Cambio.

Asimismo, el comunicado señaló “un atraso significativo e injustificado en la implementación de Plan de Vacunación”.

“Ya sabemos cuáles fueron las consecuencias de las medidas de prohibición y restricción tomadas durante la pandemia y deberían servir de aprendizaje y antecedente suficiente para no cometer los mismos errores, sobre todo cuando esos errores redundan en daños y pérdidas irreparables para la población”, sostuvo la diputada Jimena Latorre, una de las firmantes.