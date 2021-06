Carrió advierte a Juntos por el Cambio: “No cuenten conmigo para una interna”

Elisa Carrió fue contundente: “Si hay internas no estoy, no cuenten conmigo para una interna”, dijo la líder de la Coalición Cívica. Le hablaba a la interna de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, donde la fundadora del espacio quiere ser candidata, pero pone sus condiciones.

Precandidata a diputada que pretende ser cabeza de lista, habló también de que no quiere meterse en “una guerra parricida”, por las disputas de las fuerzas que integran el espacio opositor.

Tras el homenaje encabezado por Alberto Fernández a las más de 90 mil víctimas del covid-19 en el Centro Cultural Kirchner (CCK), Carrió apoyó la iniciativa del Gobierno nacional, pero también aprovechó para expresar su crítica por no hacerlo antes.

“Me parece muy bien que lo hayan hecho, y que por lo menos lo hayan hecho antes de los 100 mil muertos”, dijo la dirigente opositora.

Reveló que tiene su familia “que está devastada” por tener cuatro primos muertos por covid. “Está bien que se hayan dado cuenta (el Presidente) de que la muerte no es una estadística, sino que son personas, familias y hay mucho duelo y dolor en la Argentina”, continuó.

Además, le pegó al Gobierno por no haber homenajeado antes a las víctimas. “Si ven la tele europea se van a dar cuenta de que todos están haciendo homenaje desde hace un año”, insistió.

Y disparó: “Nosotros nos acordamos ahora porque es tiempo electoral, pero nos olvidamos durante un año”.