Macri viajó a España tras participar de una reunión con un infectado de Covid

Luego de que Mauricio Macri participara el miércoles por la noche de un cónclave de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio en la que uno de los dirigentes dio positivo de Covid-19, la polémica se instaló a partir de la decisión del expresidente de abordar ayer un avión junto a su familia hacia España sin hacer el aislamiento obligatorio que se les exige a las personas consideradas "contacto estrecho".

La pregunta que sobreviene es si efectivamente el líder del PRO fue contacto estrecho del diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López.

Desde el entorno de Macri negaron enfáticamente esta posibilidad, al sostener que en todo momento el exmandatario cumplió con el distanciamiento pertinente con respecto al resto de los partícipes de la reunión, y que el espacio donde se llevó a cabo estaba adecuadamente ventilado.

Macri se presentó ayer al mediodía en el aeropuerto Internacional de Ezeiza con un PCR negativo y viajó a Europa junto a su mujer Juliana Awada y la hija de ambos, Antonia Macri.

Cerca del exmandatario señalan que la reunión que Macri tuvo con el diputado que dio positivo de Covid-19, Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, se realizó cumpliendo los distanciamientos pertinentes y en un ambiente ventilado.

Por ese motivo, el expresidente considera que no es contacto estrecho de López, aunque otros participantes de la reunión decidieron aislarse preventivamente, entre ellos el diputado Mario Negri.

Consultado por NA, el médico infectólogo del Hospital Pirovano admitió que en el viaje en avión "pueden haber ciertos riesgos" pero consideró que si Macri "tiene un PCR negativo, la posibilidad de contagio es muy baja".

En tanto, dijo que desconoce si efectivamente el líder opositor cumplió con cada uno de los protocolos que lo eximirían de la condición de "contacto estrecho".

Pero explicó que si como el expresidente asegura, el lugar estaba ventilado y mantuvo el distanciamiento, utilizó barbijo y no mantuvo contacto por tiempo prolongado con el diputado López, entonces "no puede ser calificado técnicamente como "contacto estrecho".

Por su parte, la medica infectóloga del Hospital Muñiz Gabriela Piovano coincide con esta mirada, aunque dio a entender que hubiera sido preferible que de forma preventiva se hubiera aislado, como decidieron otros dirigentes de Juntos por el Cambio que estuvieron en el mismo mitín opositor.