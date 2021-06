Argentina, de mercado emergente a una categoría peor que de frontera

Tal como esperaba el mercado, el Msci decidió ayer quitar a la Argentina de su categoría “mercado emergente”. Pero, para sorpresa de los inversores locales, no la rebajó a la instancia de “mercado de frontera”, sino a una situación aún peor.

El Msci (Morgan Stanley Capital Index) anunció que la economía argentina abandonará la categoría que desde 2019 comparte con la de Chile, Brasil, México y Colombia en la región. Y que se ubicará en una cuarta categoría, la de standalone o mercado independiente.

Para una economía como la de Argentina, y haciendo una analogía futbolera, la categoría de mercado emergente se correspondería con la B Nacional. Un descenso a fronterizo equivaldría a una C, menos prestigio pero se sigue jugando.

En tanto, conformar parte de un índice Standalone es casi como haber descendido a la D.

Tal como había anunciado hace un año, son los controles de capitales los que desalientan una mejor ubicación de la Argentina en la tabla. “Desde septiembre de 2019, los inversores institucionales internacionales han estado sujetos a la imposición de controles de capital en el mercado de valores de Argentina”, dijo Craig Feldman, director global de índices Management Research y miembro del Comité de Políticas del Índice Msci.

“A pesar de que el Índice Msci Argentina sigue siendo replicable dado que solo los listados extranjeros son elegibles para su inclusión en el índice, la severidad prolongada de los controles de capital sin resolución no está en línea con los criterios de accesibilidad para el índice de mercados emergentes.

Esto ha llevado a la reclasificación del Índice Msci Argentina de mercados emergentes a estado de mercados independientes”, afirmó la compañía en un comunicado.

Los inversores locales no esperaban una sanción tan dura y, como la noticia llegó luego del cierre bursátil, en el after market, acciones como la del Grupo Financiero Galicia se desplomaron más de 2 %.

Ahora, dentro de la región Argentina compartirá ligas con países como Panamá, Jamaica o Trinidad y Tobago. A nivel internacional, completan la categoría Bosnia, Bulgaria, Malta, Ucrania, Botswana, Zimbabwe, Líbano y Palestina. En esta categoría, se incluyen a los países con condiciones para conformar los mercados de frontera, pero que por su escasa liquidez, no califican para esa condición.

Con esta noticia seguramente se cortará el rally que vivieron en el último mes y medio las acciones argentinas, tanto en la bolsa local como en Wall Street, donde algunos papeles presentaban al cierre de mejoras de más de 30 % en dólares.