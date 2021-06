La desocupación bajó al 10,2 % al término del primer trimestre

La tasa de desocupación alcanzó al 10,2 % al término del primer trimestre de 2021, por debajo del 10,4 % de igual período del año, y del 11 % con que cerró el 2020, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En tanto, la subocupación demandante se ubicó al término del primer trimestre en el 8,7 % frente al 8,2 % de igual período del 2020, mientras que la no demandante fue del 3,2 % frente al 3,5 % anterior.

Estas diferencias se dieron en medio de un avance del Producto Bruto Interno (PBI) de 2,5 % durante el primer trimestre del corriente año respecto a igual período de 2020, y de 2,6 % frente al trimestre anterior.

El informe del Indec detalló que en el primer trimestre de 2021, la Tasa de Actividad (TA) —que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población— alcanzó el 46,3 %.

En tanto, la tasa de empleo (TE) —que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total— se ubicó en 41,6 %; y la tasa de desocupación (TD) —personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la PEA— se ubicó en 10,2 %. Al analizar las poblaciones específicas por sexo, se observó que la Tasa de Actividad de las mujeres fue de 49 %, mientras que la de los varones se ubicó en 69,7 %.

A nivel geográfico, la región Pampeana fue la que presentó la mayor Tasa de Actividad en el primer trimestre del año con el 47,4 %; seguida por Cuyo, con el 46,9 %.

En cambio, la Patagonia, con el 42,8 %; y el Noreste, con 41,6 %, presentaron las menores tasas de actividad.

A su vez, si consideramos el tamaño de los aglomerados, en los de 500.000 y más habitantes, la Tasa de Actividad fue del 47 %, superior a las localidades de menos de 500.000 habitantes, en la que se ubicó en 43,1 %.

El Indec dio cuenta también que del total de ocupados asalariados relevados en el período enero-marzo explican el 71,8 % del total, de los cuales el 32,4 % no tiene descuento jubilatorio, por lo que el vínculo laborar es informal.