Caso Ciccone 2: volvieron a procesar al exjefe de la AFIP

La Cámara Federal porteña volvió a procesar al exjefe de la AFIP durante el Gobierno de Cristina Kirchner, Ricardo Echegaray, en la causa conocida como Ciccone 2, que investiga la ruta del dinero y las responsabilidades de exfuncionarios públicos en el entramado que le permitió a Amado Boudou quedarse con la empresa Ciccone Calcográfica. Los jueces Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia confirmaron el procesamiento de Echegaray por abuso de autoridad, en un fallo que resaltó que el cambio de postura de AFIP “se produjo -precisamente- cuando The Old Fund -detrás de la cual se encontraban el exministro de Economía y José Núñez Carmona- estaba por adquirir el 70% de la empresa”.

“Puesto que la AFIP era el principal acreedor de Ciccone Calcográfica SA y solicitante de la quiebra, no existía posibilidad alguna de reactivar la empresa sin que aquel organismo prestara conformidad para el levantamiento de esa medida. Al mismo tiempo, para que aquel objetivo pudiera cumplirse, se requería que la AFIP cambiara radicalmente de postura en el expediente judicial, apartándose así de los intereses fiscales. Es por ello que la conducta de Ricardo Echegaray no puede ser considerada como un acto ‘neutral’, sino que -por el contrario- implica la infracción de los deberes de funcionario público”, escribió el fallo.

Si bien en la causa ya fue condenado el jefe de asesores de la AFIP, Rafael Resnick Brenner, el fallo -en el voto del juez Bruglia- aseguró que “un funcionario de esa jerarquía, directamente subordinado a Ricardo Echegaray, haya participado del suceso delictivo, es un elemento más que se suma a las circunstancias antes valoradas y al contexto que ha logrado reconstruirse a partir de este sumario y de la sentencia dictada”.

“Desde la mirada de un observador objetivo, no advierto elementos de prueba que permitan sustentar tales argumentaciones. Especialmente, teniendo en cuenta que se trató de un cambio radical en la postura del organismo tributario, dentro de un breve lapso de tiempo. El cual, además, coincide temporalmente con la cesión del paquete accionario de la fallida en favor de Boudou y (José) Núñez Carmona”, afirmó.

Boudou tiene una condena de un Tribunal Oral Federal, confirmada por la Cámara de Casación y luego por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El exvice debe cumplir una pena de cinco años y diez meses de prisión porque fue hallado culpable de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho, debido a que a través de personas cercanas se quedó con Ciccone, la empresa que estaba en condiciones de fabricar papel moneda.

Boudou era ministro de Economía y tenía bajo su mando la Casa de Moneda que contrató a Ciccone. Al frente de la Casa de Moneda estaba una amiga de Boudou, Katya Daura, también procesada por Ariel Lijo en 2018.