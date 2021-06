Por la carne, la Mesa de Enlace va en busca de ayuda de los gobernadores

Tras la oficialización de las restricciones para exportar carne, desde la Mesa de Enlace solicitaron “de manera urgente” audiencias con ocho gobernadores de las provincias del centro del país.

Los ruralistas pidieron reunirse con los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Santa Fe, Omar Perotti; de Corrientes, Gustavo Valdés, de Mendoza, Rodolfo Suárez; de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; y de Córdoba, Juan Schiaretti.

“Desde las entidades hemos expresado y ratificamos nuestro rechazo a los anuncios realizados por el gobierno nacional en Casa Rosada, ya que bregamos por la apertura total de las exportaciones”, indicaron en un comunicado.

El objetivo es unir fuerzas con los gobernadores Schiaretti. Perotti, Valdés, Bordet y Suárez, que ya se manifestaron públicamente en contra de la medida y donde se concentra gran parte de la producción ganadera y frigoríficos, para destrabar el cepo parcial del 50 % antes del 31 de agosto, como quedó establecido este miércoles en el Boletín Oficial.

Justamente, previo a que se conozca la reciente medida del Gobierno, los ministros relacionados a la producción como Sergio Busso (Córdoba), Juan José Bahillo (Entre Ríos) y Daniel Costamagna (Santa Fe) se habían comprometido a gestionar la reapertura del mercado externo ante las entidades gremiales de dichas provincias.

Pero, sobre todo, buscan plantearle a los mandatarios provinciales que se expresaron a favor del cepo a al carne las consecuencias adversas. Principalmente quieren reunirse con Kicillof, muy cercano a la política del Gobierno nacional, teniendo en cuenta que Buenos Aires es la principal provincia ganadera del país, donde se concentra fundamentalmente la cría bovina en la Cuenca del Salado. Los ruralistas están molestos ya que durante el cepo total a la carne, del 20 de mayo al 20 de junio último, pidieron una audiencia con el presidente Alberto Fernández pero no tuvieron respuesta. Pero sí fueron convocados este martes al acto sobre los anuncios cuando ya estaban consumados.

“Si bien el diálogo es algo que siempre hemos propiciado desde la Ceea (Mesa de Enlace), nosotros no participamos en la elaboración de las medidas tomadas y no fuimos invitados a ninguna reunión previa de trabajo. Coincidimos, por supuesto, en la preocupación ante la problemática social de los precios de los alimentos y la inflación que aquejan a nuestra economía pero que no es responsabilidad de los productores”, expresaron.

En este sentido, también trascendió que había cierto enojo de los dirigentes del campo que participaron de la reunión en Casa Rosada por la actitud que tomó Alberto Fernández durante el encuentro: no había iniciativa del presidente de hablar con el sector productivo, siendo un monólogo, ni tampoco dejando interferir a los funcionarios que lo acompañaban (Matías Kulfas y Luis Basterra), dijeron en una entrevista radial.

Esto se da en el marco donde las entidades rurales analizan profundizar las medidas de fuerza si no se resuelve pronto el cepo. “No descarto que haya más medidas de fuerza, toda esta situación de cierre de exportaciones y hoy apertura parcial de exportaciones genera en todos mucho enojo”, expresó Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural.