Carne: siguen los cuestionamientos de la Mesa de Enlace al Gobierno

El presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, advirtió hoy que el Gobierno no podrá llevar adelante un plan para fortalecer al sector ganadero "con las exportaciones de carne parcialmente cerradas". Según el dirigente, "el problema no es que la carne está cara, sino que el poder adquisitivo de la gente cayó y no puede consumirla".

Con relación a las exportaciones, Achetoni aseguró que desde el Gobierno "nos habían dicho otra cosa, que iba a ver una apertura total. No fue lo que sucedió, por eso nos retiramos de la reunión (con el presidente Alberto Fernández) y no estuvimos en el momento del anuncio".

"Es que no se puede confeccionar un plan ganadero, como quiere el Gobierno, con las exportaciones parcialmente cerradas", se quejó el directivo, en declaraciones al programa "Ruleta Rusa", que se emite por FM Rock and Pop. A su criterio, "si después de un mes de estar cerrada de exportación lo único que se logró es que aumentara un 6 ó 7% el precio de la carne al mostrador, ahora, con una apertura parcial, no creemos que pueda bajar".

El titular de la Federación Agraria -entidad que forma parte de la Mesa de Enlace- sostuvo además que el Gobierno "cerró la exportación por 30 días de carne vacuna que no se consume en el mercado interno, hicieron algo innecesario. Ahora, con en esta apertura, nos dejan a nosotros en desventaja".

En ese sentido, explicó: "Lo que se exporta es el 30% de la producción. De ese porcentaje, el 70% es carne que no se consume en el mercado interno, porque son vacas de descarte". Achetoni dijo que el argumento del Gobierno es que "la subfacturación de exportaciones aumentó la carne en el Mercado de Liniers. Eso es poco creíble".