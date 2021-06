Superávit comercial de US$ 1.623 millones en mayo: subieron las ventas externas por precios internacionales

Favorecida por los elevados precios internacionales de materias primas, la balanza comercial arrojó en mayo un superávit de US$ 1.623 millones, la cifra más alta del año pero que significó una caída de 289 millones respecto de igual mes de 2020, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En el quinto mes del año, las exportaciones alcanzaron US$ 6.764 millones, mayor nivel registrado desde junio de 2014, y las importaciones, US$ 5.141 millones, señaló el organismo.

Las exportaciones ascendieron 33,2% respecto a igual mes de 2020 (US$ 1.686 millones), debido principalmente a un incremento de los precios de 35,9%, ya que las cantidades cayeron tan solo 1,9%.

En cuanto a importaciones, ascendieron 62,4% respecto a igual mes del año anterior (US$ 1.975 millones), como consecuencia de una suba de 40,7% en las cantidades y de 15,3% en los precios.

Entre enero y mayo de este año, las exportaciones se ubicaron en US$ 28.314 millones, mientras que las importaciones llegaron a US$ 22.690 millones, por lo que el saldo comercial positivo en ese período fue de US$ 5.624 millones.

Según las cifras oficiales, en mayo, el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 44,4%, en relación con igual mes del año anterior, y alcanzó un monto de US$ 11.905 millones.

Las exportaciones netas de los principales productos y subproductos derivados del cultivo de la soja (porotos, aceite, harina y pellets) registraron en ese mismo mes un superávit de US$ 1.975 millones, US$ 270 millones superior a mayo de 2020.

Los principales destinos de las exportaciones argentinas fueron: Brasil, China, Estados Unidos, Chile, India, Países Bajos, Viet Nam, Egipto, Indonesia, e Irán, en ese orden; los cuales en conjunto acumularon el 58,0% del total de ventas externas.

Por su parte, los diez principales países de origen de las importaciones fueron: Brasil, China, Estados Unidos, Paraguay, Alemania, India, Tailandia, México, Viet Nam e Italia, y representaron el 70,5% del total de compras al exterior.

Los superávits más importantes de mayo correspondieron al comercio con Chile (US$ 295 millones), Países Bajos (US$ 230 millones), Egipto (US$ 201 millones), Irán (US$ 200 millones), Indonesia (US$ 194 millones) y Perú (US$ 159 millones).

En cambio, los déficits más importantes se registraron con Paraguay (US$ 275 millones), Brasil (US$ 228 millones), Alemania (US$ 149 millones) y China (US$ 125 millones).