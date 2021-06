Detectaron nuevo caso de la cepa Delta en el país

El Ministerio de Salud informó ayer que las autoridades sanitarias del país detectaron la variante Delta del covid-19 en un pasajero argentino proveniente de Estados Unidos.

Desde la detección al ingreso al país, el pasajero realizó un aislamiento de 10 días en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires y su acompañante, con testeo negativo, realizó aislamiento domiciliario. Según indicaron desde la cartera que conduce Carla Vizzotti, ambos se encuentran en buen estado de salud.

La confirmación llegó luego de que recibieran el resultado del Laboratorio Nacional de Referencia Anlis-Malbrán. Se trata de un hombre de 26 años que llegó al país el día 4 de junio procedente de Estados Unidos.

Al momento del arribo, el pasajero presentaba una prueba de PCR negativa realizada 48 horas previas al viaje y, al ingresar al país, en los operativos de testeo que se realizan de manera sistemática a todos los viajeros, presentó test de antígeno positivo. En consecuencia, se derivó la muestra al laboratorio de referencia para el análisis genómico.

La cepa Delta, identificada originariamente en India, es una de las variantes de preocupación que se encuentran bajo vigilancia por las autoridades sanitarias nacionales.

Diez días atrás la directora de Migraciones, Florencia Carignano, había confirmado la detección de dos casos de coronavirus de la variante Delta. Eran dos pasajeros que habían subido al avión con testeos PCR negativos, pero al ser hisopados en Ezeiza se detectó que habían contraído el virus. Hasta el momento, los contactos estrechos no contrajeron la enfermedad y transitaron el aislamiento sin síntomas.

Sin embargo, el Ministerio de Salud aclaró que los casos no eran nuevos y se sorprendieron por las declaraciones de Carignano. Habían sido informados a principios de mayo en un comunicado publicado en su sitio web. Son dos menores de edad que arribaron el 24 de abril procedentes de París y residen en la Ciudad de Buenos Aires.

La nueva variante Delta del coronavirus, identificada por primera vez en la India y ya prevalente en el Reino Unido, provoca síntomas distintos a las versiones anteriores del virus, según ha advertido Tim Spector, profesor de epidemiología genética de la universidad King’s College London.

La versión Delta provoca más mucosidad y dolor de garganta, pero menos tos y pérdida de olfato, según dice el experto, que dirige un estudio cuyas conclusiones todavía no han sido publicadas en una revista científica ni ha sido evaluado por pares.

La nueva variante es un 64% más transmisible que la británica (Alpha), según la agencia sanitaria Public Health England (PHE), y representa ya más del 90% de los contagios en el Reino Unido, donde los casos diarios se han disparado en las últimas semanas y han alcanzado ayer 11.007, la mayor cifra desde el 19 de febrero.